Que faire ce week-end : Le festival Anima chez vous ou la visite d'une garde-robe pas comme les autres

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

De quoi passer de belles après-midis en famille durant ce congé de carnaval et, surtout, de découvrir de vraies pépites en matière d’animation !

Il vous suffit de vous installer confortablement dans votre canapé, sous un plaid ou devant le feu, avec, pourquoi pas, de quoi grignoter, et de profiter d’heures de plaisir en souscrivant au Pass Kids ! Donc, concrètement, pour 12€, vous avez accès à la totalité des films adaptés aux enfants, ce qui représente pas moins de 48 films, à regarder quand vous le souhaitez pendant les jours que durent l’abonnement.

Direction maintenant un musée plutôt insolite en plein cœur de Bruxelles !

Aurielle vous emmène maintenant dans en endroit assez amusant, consacré à notre Manneken-Pis national, qui est la seule statue au monde à disposer d’une véritable garde-robe, qui est située à deux pas de la fontaine et qui présente environ 140 costumes, classés par thématiques et qui proviennent des 4 coins du monde ! C’est donc un musée complètement fou qui s’adresse aussi aux plus jeunes visiteurs.

Durant le congé, le musée donne un accès gratuit aux enfants de moins de 18 ans et leur propose un jeu-parcours téléchargeable gratuitement sur le site du musée, qui permet aux enfants de découvrir cette garde-robe de manière amusante, avec des jeux, des énigmes et un tas d’anecdotes.

Il y a deux parcours disponibles, l’un pour les enfants dès 5 ans et l’autre pour les tout-petits !