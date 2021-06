Que faire ce week-end : La visite de deux musées

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Mathilde de Jamblinne, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Ce week-end, elle vous emmène visiter deux musées qui s’inscrivent au cœur du Patrimoine belge.

Il est bon parfois de revenir aux essentiels et elle s'est demandée, de manière très simple, quels étaient les musées auxquels on peut penser quand on pense à la Belgique. Le tout premier qui lui est venu en tête est, évidemment, le PASS, qu'elle a eu la chance de découvrir elle-même enfant lors de son ouverture.

Ca fait bien 20 ans que ça existe, c’est bien ça ?

21 ans même ! Alors, le PASS, c’est quoi ? C’est un parc d’activités scientifiques qui permet aux petits et aux grands de vivre des aventures sensorielles, physiques, mais surtout amusantes à travers 12 000 m² d’espace interactif. Le PASS est situé sur un ancien charbonnage à Frameries, un lieu qui est donc déjà chargé d’Histoire. On peut, par exemple, y faire une compétition de puissance 4 en 3D, se déchaîner sur une piste de danse en voyant le nombre de calories brûlées ou encore comparer les battements de son propre cœur à ceux d’un éléphant. Et comme on a enfin du très beau temps et que ce serait dommage de ne pas en profiter, il y a même tout un panel d’activités extérieures, ça va du parcours pieds nus à la visite d’un potager ou, pour les plus téméraires, la vue du haut d’un observatoire. Et si on ne s’est pas encore assez défoulés, un parcours d’acrobranche et une plaine de jeux permettent de dépenser les dernières réserves d’énergie.