Que faire ce week-end : La visite de deux musées

Nous avons eu deux très beaux jours cette semaine, et voilà que le temps est à nouveau incertain. Mathilde avait donc envie de trouver des activités à faire à la fois dehors, mais aussi, dedans. Et pour commencer, non seulement vous prendrez l'air, mais vous remonterez également le temps.

Et où se pose la machine à remonter le temps ?

A Malagne, près de Rochefort, où se trouve une splendide villa gallo-romaine reconstituée et en parfait état. Vous pouvez, en famille, vous promener à travers ses murs, mais aussi ses jardins, ses animaux, et découvrir à l’identique la vie des habitants de Malagne… il y a 2000 ans.

Et comment cela se passe sur place ? Vous êtes accueillis par un Gaulois ?

Vous trouverez dans le parc des animateurs et des acteurs qui sont déguisés pour vous plonger en immersion totale, mais les visites se font de manière autonome. Il existe en fait trois parcours, qui peuvent se faire dans la même journée, se combiner, l’axe patrimoine, l’axe culture et l’axe nature. Des panneaux didactiques bien identifiables se trouvent le long des promenades pour instruire petits et grands et un audioguide vous est proposé gratuitement à l’entrée pour une plongée dans l’Histoire et l’archéologie du site.

Maintenant, direction… Charleroi et son splendide musée de la photographie !

Centre d’art contemporain de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Musée de la Photographie est installé depuis 1987 dans un ancien carmel néogothique rénové. Grâce à l’ajout en 2008 d’une nouvelle aile contemporaine, il est aujourd’hui devenu le plus vaste et un des plus importants musées de la photographie en Europe. La photographie y dévoile toute sa diversité artistique et technique au fil de trois parcours sur plus de 2 200 m² d’exposition. Près de 800 photographies extraites des collections retracent l’histoire de la photographie depuis les pionniers jusqu’à la création contemporaine, en Belgique et à travers le monde. Les nombreuses expositions temporaires explorent tous les aspects du médium pour esquisser un panorama aussi large que possible de la photographie, tant belge qu’internationale, historique et contemporaine. Le Parcours découverte entraîne tous les curieux dans l’aventure de la photographie, depuis les illusions d’optique jusqu’au langage du photographe.

Alors qui dit « activité intérieure » dit souvent « complication avec le COVID », comment cela se passe ?

Comme pour beaucoup de musées actuellement, les visites sont tout à fait permises, il faut juste réserver ses billets en ligne afin de contrôler le flux de visiteurs et de permettre de maintenir les distances de sécurité entre les bulles. Actuellement, le musée accueille trois expositions temporaires qui sont accessibles avec le billet d’entrée. N’oubliez pas non plus que demain, nous sommes le premier dimanche du mois, et que l’entrée est donc gratuite !

