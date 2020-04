Que faire ce week-end : La chasse aux fake news

Mais si nous, adultes, pouvons faire aisément le tri dans les informations (quoique, cela reste encore à prouver…), nos jeunes, eux, sont totalement démunis face à ce flot d’infos. Et il n’existe en réalité encore aucun outil capable d’aider parents et enseignants à guider les enfants sur ce terrain glissant. C’est pourquoi Jereussis.be s’est lancé dans le projet.

Les fausses informations qui circulent sur le net, ce n’est pas une nouveauté, c’est certain. Mais dans des situations un peu inhabituelles, comme celle que nous vivons à présent, les pièges sont plus nombreux encore.

Ils proposent véritablement une marche à suivre, le mode d’emploi du parfait chasseur de fausses informations, non seulement grâce à un contenu de qualité, mais aussi grâce à des animations, des photos à manipuler par l’enfant pour qu’il comprenne le mécanisme de la retouche photo. Et puis à la fin, il y a un quiz pour tester l’enfant et voir ce qu’il a retenu.

C’est donc un dossier en ligne qui est accessible et adapté aux enfants ; le but est qu’ils le manipulent eux-mêmes.

C’est donc à utiliser à la maison ?

Les enfants et les parents ont du temps donc pourquoi ne pas le mettre à profit de cette façon. Mais c’est aussi un excellent outil pour les enseignants. Lorsque les cours reprendront, ce dossier peut tout à fait intervenir en classe. Donc on n’hésite pas, et on fonce découvrir ça sur jereussis.be !