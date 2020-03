Le principe est très simple : les enfants qui le souhaitent pourront recevoir à l’entrée un feuillet, avec plusieurs énigmes auxquelles ils devront tenter de répondre grâce aux indices disséminés dans le musée et aux informations utiles qu’ils trouveront au cours de leur visite. Ils devront alors collecter les bonnes réponses dans un jeu de mots-fléchés et découvrir le mot mystère, en échange duquel ils recevront une surprise à la fin !

Et dans cette optique, le Memorial a souhaité offrir à ses jeunes visiteurs la possibilité de passer un moment plus amusant encore et propose donc aux enfants de 7 à 14 ans de transformer la visite en chasse au trésor.

A la découverte d’Houtopia

Que faire ce week-end : La chasse au trésor de Napoléon - © Houtopia

Direction ensuite la province du Luxembourg pour vivre une toute autre expérience à Houtopia… Il n’est plus question d’explorer l’Histoire ici, mais bien de découvrir notre environnement grâce à nos sens.

Houtopia, c’est un centre récréatif et pédagogique tout à fait inédit, dédié à la découverte des 5 sens au travers de différentes expériences. L’idée, c’est de permettre à l’enfant de comprendre le rôle essentiel des 5 sens grâce à de nombreuses manipulations. Et tout y passe ! Les enfants goûtent, sentent, touchent, écoutent et observent à foison, tant et si bien qu’ils prennent conscience de leurs sensations et de ce qui se passe si un sens est déficient ou nous trompe, comme avec les illusions d’optique par exemple. La visite se fait d’ailleurs sans chaussures, afin de vraiment replacer les sensations au centre de l’expérience.

Au total, l’espace intérieur accueille plus de 70 activités sensorielles à tester à tout âge, pour mener ensemble une vraie réflexion.