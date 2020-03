Que faire ce week-end : l'exposition "Travail, Loisirs, Repos : un droit ?" au Petit Musée du BPS22

L’idée est véritablement de replacer la notion de travail au cœur de la réflexion des plus jeunes et ce, notamment grâce au Petit guide du visiteur téléchargeable gratuitement sur le site internet du BPS 22 !

Quelles différences fait-on entre travail et emploi, entre loisirs et divertissements, entre repos et sommeil ? L’inactivité est-elle source d’ennui ? Que se passe-t-il lorsque l’on dort ?

Direction ensuite vers le site de Brûly-de-Pesche.

Refuge d’Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mondiale - © Serge Otthiers

De quoi s’agit-il ?

Le site de Brûly-de-Pesche, c’est un site mémoriel et historique très important puisqu’il a en réalité été le refuge d’Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mondiale.

Et aujourd’hui, il est possible de visiter ce site, de visiter les bâtiments d’époque, et de se replonger dans l’ambiance de cette guerre grâce à une scénographie interactive, grâce à des vidéos et des courts-métrages qui permettent de découvrir ce qu’était l’idéologie nazie et ses conséquences, grâce à des panneaux didactiques et, surtout, grâce à un jeu de piste !

Donc concrètement, une fois que vous aurez téléchargé l’application gratuitement sur votre smartphone ou votre tablette, vous suivrez un sympathique petit guide durant environ deux heures, et vous serez invités à découvrir d’une façon originale la biodiversité de la région, et les conséquences qu’a eue l’occupation allemande sur cette biodiversité, le tout en 5 étapes : la Ligne Maginot, l’Exode, le Maquis, les Enfants Juifs cachés et la Résistance/STO.

Il y aura des énigmes, des vidéos, des quizz et, évidemment, une chouette récompense à l’arrivée !

C’est donc une activité à vivre soit en groupe, soit en famille, et qui plaira au plus grand nombre.