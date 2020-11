Tout d’abord, ce samedi de 17 à 18h, parents et enfants sont invités à se connecter ensemble via un lien Zoom pour prendre part à ce que la responsable de la campagne a elle-même qualifié de " goûter papote ", c’est-à-dire une conversation avec Pascale Gustin, qui est l’auteure du livre intitulé lui aussi Jeu t’aime, autour de l’importance des jeux chez les enfants et la famille.

Ces jeux-là sont dédiés aux enfants à partir de 6-7 ans . Pour les plus petit s, le site propose également une série d’activités permanentes , à vivre donc ce week-end ou quand on le souhaite, comme des activités corporelles, des capsules proposant des bricolages à réaliser etc. Donc l’offre est vraiment super large !

Et si l’on a plutôt envie de mettre le nez dehors et de profiter de l’air frais ?

Que faire ce week-end : Jouer en famille ou partir à la chasse aux fossiles - © Jose A. Bernat Bacete - Getty Images

Dans ce cas, Aurielle vous invite du côté de Liège pour une promenade gratuite sur les traces des fossiles.

Dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs organisée par l’ULg, vous pouvez vous balader dans la ville de Liège à la découverte des très nombreux fossiles qui sont présents dans la pierre un peu partout mais que l’on ignore, pensant qu’il s’agit d’une simple imperfection.

En suivant plusieurs circuits disponibles soit sous forme de cahiers téléchargeables " Fossiles en ville ", soit via l’application Circuit, vous pouvez vous promener durant une bonne heure et apprendre à reconnaître ces étonnantes traces du passé. Vous découvrirez de manière ludique les innombrables fossiles dispersés dans les pierres de construction du centre de Liège, dans les murs, les monuments et les trottoirs ! Et en plus, jusqu’au 6 décembre, il y a un concours pour tenter de remporter l'un des dix "pass-Grignoux", en photographiant vos découvertes et envoyant deux images originales, une photo du bâtiment et une du fossile.