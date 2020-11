Que faire ce week-end : Explorer les cahiers Curio Junior

En quoi ça consiste ?

Il s’agit de petits dossiers d’activités culturelles et intelligentes à télécharger et à imprimer GRATUITEMENT !

Cela se présente sous forme d’épisodes thématiques (les bateaux, la généalogie, la danse, les contes et légendes…), et ces épisodes sont composés de petites histoires, de défis, de coloriages, de quizz, de devinettes, d’énigmes, de jeux, c’est très varié. Le but de Jereussis.be, c’est de fournir de quoi occuper les plus jeunes, afin qu’ils continuent d’apprendre à la maison, loin des écrans surtout, tout en s’amusant malgré les circonstances un peu compliquées qu’on connaît actuellement.