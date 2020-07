Que faire ce week-end : Eveiller les 5 sens

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. Elle vous emmène tout d’abord en province du Luxembourg pour mettre à profit les 5 sens des enfants. Aurielle vous propose de profiter de la réouverture du centre de loisirs Houtopia ! Houtopia, c’est un centre récréatif et pédagogique dédié à la découverte des 5 sens. Le but, c’est de faire prendre conscience aux plus jeunes du rôle et de l’importance de nos sens à travers plusieurs expériences, plusieurs manipulations, dans l’espace sensoriel intérieur ou dans la plaine de jeux extérieure. On est vraiment dans le ludico-éducatif et c’est super sympa.

La réouverture du site s’accompagne de quelques nouveautés ? D’une part, suite à la crise du coronavirus, Houtopia a mis en place plusieurs dispositifs pour permettre aux familles de profiter pleinement de leur visite, comme une billetterie électronique, pour compter au mieux les visiteurs présents, ou encore un système de brumisation dans l’espace extérieur pour les journées les plus chaudes. Et, d’autre part, à partir de cet été, Houtopia propose une série d’animations pour les plus jeunes. Dorénavant, chaque jour, il y aura 4 rendez-vous incontournables pour découvrir les 5 sens avec un membre de l’équipe pédagogique. A 13h, il y a aura l’atelier créatif " Flowers Power "

A 14h, un atelier découverte appelé " Chut… on écoute ! "

Entre 15 et 16h aura lieu l’activité " Touche à tout " dans les espaces extérieurs

Et à 16h30, les enfants pourront prendre part à l’atelier " Nos humeurs en couleur " Ce sont des ateliers accessibles aux enfants entre 4 et 12 ans environ. Et la bonne nouvelle, c’est que la participation à ces activités est comprise dans le prix d’entrée, il suffit simplement de s’inscrire à l’accueil le jour-même. Réservations : www.houtopia.be

Direction maintenant la province du Hainaut pour une petite visite du Keramis. Que faire ce week-end : Faire travailler vos sens - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Aurielle a eu envie de vous faire découvrir le concept des dimanches en famille au Keramis. Chez Keramis, comme dans de nombreux autres musées wallons, chaque premier dimanche du mois, l’entrée est gratuite. Et à cette occasion, Keramis a eu envie de doublement gâter ses visiteurs en proposant un atelier créatif intergénérationnel, à vivre avec les parents et les grands-parents si on le souhaite. Pour 5 euros, le centre propose aux petits et grands de partager un moment privilégié en partant à la découverte d’un des artistes présentés dans le musée et en créant sa propre pièce en céramique. Ce dimanche-ci, par exemple, aura lieu l’atelier Totem. Durant 1h30, vous pourrez partir à la rencontre du Belge Antoine de Vinck, véritable figure de proue de la céramique contemporaine, en façonnant votre propre sculpture. L’idée, c’est donc d’abord de découvrir l’artiste et son travail lors de la visite du musée et, ensuite, de s’inspirer de cela pour soi-même devenir un véritable artiste.

Pratiquement, comment cela se passe ? C’est un atelier différent chaque premier dimanche du mois, une séance à 10h30 et une autre à 14h. Cela dure environ 1h30. L’entrée coûte 5€, c’est un atelier accessible à tous les âges et le petit plus, c’est que vous laisserez votre création sur place ce jour-là, on vous la cuit et vous pourrez la récupérer plus tard ! Ce sont des journées qui ont beaucoup de succès, à tel point qu’une date supplémentaire a été ajoutée au dimanche 9 août ! Donc si vous ratez l’occasion ce dimanche, ce n’est pas grave ! Réservations : www.keramis.be