Que faire ce week-end : Deux types d’activités possibles : un musée et une promenade.

Mais où d’autre aurait-on pu installer un musée du Masque ! Le Musée international du Carnaval et du Masque vous convie à un voyage captivant au cœur des fêtes et rites du monde entier au travers de centaines de masques et de costumes. Du carnaval de Binche aux fêtes d’hiver d’Europe, des cérémonies masquées en Amérique du Nord en passant par l’Amérique latine, des coutumes mystérieuses d’Afrique aux fascinantes traditions d’Asie et d’Océanie, vous découvrirez l’universalité du masque, ses multiples usages, formes et matières. Le musée organise aussi régulièrement des expositions temporaires surprenantes… Pour le moment, vous avez par exemple l’exposition Visions qui dévoile les regards croisés de quatre artistes belges contemporains. La grande diversité des pièces sont présentées dans un cadre exceptionnel, un soin particulier est apporté à la scénographie.

Les vacances sont enfin là pour les enfants et, après cette année scolaire encore un peu chahutée, il est nécessaire de trouver des activités qui signent un retour à la normale pour tout le monde. Elle vous propose donc deux types d’activités possibles : un musée et une promenade.

Et maintenant, on se plonge dans un monument de mémoire, on part en promenade dans un endroit symbolique, puisqu’il s’agit du bois de la Paix, à Bastogne.

C’est une activité un peu moins drôle, mais nécessaire que Mathilde vous propose à travers cette promenade dans nos belles Ardennes belges. Le bois de la Paix a été réalisé en 1994, dans le cadre du 50e anniversaire de la terrible Bataille des Ardennes et, depuis, symbolise la Paix entre les différents pays. Ce ne sont pas moins de 4000 arbres qui ont été plantés en hommage aux combattants et aux civils belges qui se sont battus pour notre liberté et, le jour de l’inauguration officielle du Bois, des vétérans américains étaient présents. On retrouve au pied des arbres des plaquettes avec leur nom, pour ne jamais les oublier. Les arbres ont été plantés pour que, vu du ciel, on puisse voir apparaitre le sigle de l’UNICEF, l’image d’une mère et de son enfant. Juste à côté se trouve le Bois Jacques dans lequel vous pourrez encore voir les Fox Holes, des trous creusés par les soldats américains pour se mettre à l’abri des Allemands qui avaient encerclés le bois. Si vous êtes passionnés par la Seconde Guerre mondiale, la ville de Bastogne a mis en place trois parcours historiques à vélo, entre les différents champs de bataille. Le premier fait 5 kilomètres et est accessible pour les cyclistes les moins avertis. Vous trouverez les informations sur le site internet de la ville ainsi que la possibilité de louer les vélos, si vous n’en avez pas ou n’avez pas la possibilité de les apporter.