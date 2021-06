Que faire ce week-end : Deux promenades totalement insolites à bicyclette

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Mathilde de Jamblinne, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Ce week-end on enfourche son vélo, puisqu'elle vous propose deux promenades totalement insolites à bicyclette.

Mathilde vous a déjà donné des bons plans pour des randonnées dépaysantes, mais elle avait envie pour changer un peu de vous permettre de vivre des expériences totalement décalées, en pleine harmonie avec la nature et qui sont aussi accessibles aux promeneurs et aux courageux joggeurs.

On commence par… couper l’eau en deux ? C’est possible ça ?

Ça vous surprend ? Et pourtant, c’est tout à fait possible, c’est même magique ! C’est à Bokrijk que l’on peut réaliser cet exploit. "Traverser l'Eau à vélo" est une expérience unique dans laquelle vous parcourez plus de 200 mètres à travers un étang. La piste cyclable a ouvert ses portes en avril 2016 et depuis lors, de nombreux cyclistes et randonneurs ont ressenti la magie de cet endroit. Au milieu de la piste, qui mène d’une rive à l’autre de l’étang, l’eau est au niveau des yeux, ce qui permet une vue magnifique sur la nature et, pour les personnes qui sont un peu plus loin, une vue assez amusante sur des tas de têtes qui dépassent tout juste de l’eau. Pour cette expérience, comme pour la suivante d’ailleurs, si vous n’avez pas la possibilité d’apporter votre vélo, ou si vous n’en avez pas, vous pouvez en louer un, grâce à l’office de tourisme du Limbourg. Il suffit de le réserver et de le récupérer le jour de la balade.