Que faire ce week-end : Deux promenades totalement différentes

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Mathilde de Jamblinne, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Ce week-end, vous allez vous défouler et vous dégourdir les jambes et, pour ce faire, elle a pensé à deux parcours bien différents… pour découvrir deux paysages totalement opposés !

Le beau temps revient progressivement et Mathilde avait envie de proposer aux familles deux promenades totalement différentes pour se rendre compte que notre beau petit pays est riche de paysages… complètement opposés !

Et on commence en ville, dans la capitale, par une visite tout à fait surprenante de ses belles rues.

Depuis déjà quelques mois, Brussels by foot propose des visites complètement différentes de la capitale, puisque chaque visite tourne autour d’une thématique. Cela peut-être les luttes sociales, l’art nouveau dans la ville, l’art dans le métro, l’histoire de Bruxelles à travers ses vieux monuments, les grands personnages qui ont marqué la capitale de l’Europe et, pour les familles plus aguerries, les scènes de crime. Chaque promenade dure environ deux heures durant lesquelles on ne quitte pas les rues, mais on les redécouvre sous un prisme différent.

Et comment peut-on s’inscrire à ces promenades ? Sont-elles disponibles tout le temps ?

C’est très simple, il suffit de se rendre sur le site internet de Brussels by foot, de choisir la promenade qui nous intéresse et de réserver sa place pour y accéder. Le jour même, le guide vous demandera d’être présent 5 minutes à l’avance sur le lieu de rendez-vous qui sera indiqué dans le mail de confirmation. Si vous souhaitez réserver une visite pour un grand groupe, non seulement c’est possible, mais c’est également tout à fait personnalisable, les visites peuvent être raccourcies, le langage adapté, vous pouvez également demander à combiner la marche avec de la dégustation en passant par des lieux gastronomiques de la capitale, bref, tout est envisageable !

Et s’il pleut ? Ou si on n’a pas envie de marcher si longtemps dans le froid ?

L’équipe de Brussels by foot a pensé à tout. Comme ils s’ennuyaient pendant les confinements, ils ont mis en place des visites virtuelles. Le guide marche " pour vous " dans la ville et via un lien Zoom vous fait vivre la visite " comme si vous y étiez ". Vous pouvez également interagir avec lui, le tout depuis votre canapé !