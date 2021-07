Que faire ce week-end : Deux promenades super dépaysantes dans des paysages de films

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Mathilde de Jamblinne, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Cette semaine elle vous propose deux promenades super dépaysantes dans des paysages de films.

La première promenade se déroule dans un lieu de tournage justement.

Mais on ne part pas à Hollywood pourtant. On ne part pas en Afrique non plus, malgré le nom de l’endroit où Mathilde vous emmène.

On part à Lommel. Alors, quel est le rapport entre cette petite ville du Limbourg et l’Afrique, mais tout simplement qu’on y trouve aussi ce que l’on appelle le Sahara. Alors, chez nous, le Sahara est une splendide réserve naturelle de 193 hectares, constituée de sable et de dune. Au centre de la réserve se trouve un lac entouré de pins et dans le voisinage immédiat du site, on peut admirer le canal campinois, puisque le Sahara fait partie de ce que l’on appelle le " Paysage régional Basse-Campine ". Mais alors, que faire sur place ? Vous pouvez évidemment vous balader un peu partout comme bon vous semble, mais 4 parcours vous sont proposés, dont un spécial " enfant " de 3 kilomètres prévus pour les petites gambettes. On y retrouve aussi des structures de jeux originales ou encore les œuvres naturelles de l’artiste Will Beckers. Et si l’on n’a pas froid aux yeux, la tour d’observation permet de surplomber le Sahara à 30 mètres de hauteur. Précisons aussi que le tout est gratuit, parce qu’il n’y a pas besoin de se ruiner pour vivre une expérience à couper le souffle en Belgique.