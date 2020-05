Que faire ce week-end : Deux outils pour le retour à l'école

Depuis le début du confinement, il vous propose chaque jour un dossier, sous l’onglet Confinez malin, avec des activités intelligentes pour occuper les enfants. Depuis deux mois, il tente à son échelle, d’aider parents et enfants et du coup, avec l’arrivée du déconfinement, il s’est naturellement demandé ce qu'il pouvait faire durant cette nouvelle étape.

Et qu’est-ce que cela a donné ?

Cela a donné naissance à un épisode de Confinez malin un peu spécial, qui aurait d’ailleurs pu s'appeler " Déconfinez malin ", concernant la façon de communiquer ses émotions à distance.

Les enfants vont rentrer à l’école dans des conditions très particulières, auxquelles ils ne sont pas habitués. Ils devront respecter les gestes-barrières, ils ne pourront plus se toucher, plus se faire de bisous, plus jouer ensemble, ou du moins, plus de la même façon, ce qui a de quoi effrayer un peu ou, en tout cas, déstabiliser petits et grands.

Mais, c’est sans compter l’extraordinaire faculté d’adaptation de vos loulous qui sont pleins de ressources ! Donc afin de rendre ce retour à l’école sympa et positif, il propose sur Jereussis.be deux outils à faire très simplement à la maison et à glisser dans le cartable de votre enfant.