Que faire ce week-end : Deux balades au grand air

Elle nous emmene tout d’abord du côté de Bruxelles !

On commence par un petit tour dans ce qui est non seulement la capitale de la Belgique, mais aussi celle de la bande dessinée à laquelle d’ailleurs est réservée une place immense et ce, jusque dans les rues !

En fait, dans les années 90, la Ville de Bruxelles a mené une grande campagne de lutte contre l’affichage publicitaire qui polluait visuellement le paysage. Résultat, de très nombreuses affiches ont été décollées, laissant apparaître des murs en mauvais état pour la plupart. C’est comme ça qu’est née une super idée : et si, pour masquer joliment ces murs abîmés, on les recouvrait de fresques, se servant ainsi de la pierre comme d’immenses toiles ? Et étant en Belgique, on a tout naturellement pensé à l’univers de la BD qui nous est si cher. Une première fresque BD a donc été réalisée, représentant Broussaille, un personnage de Franck Pé. Le parcours s’est ensuite développé, mettant à l’honneur le travail d’artistes bruxellois d’abord, belges et étrangers ensuite.

Aujourd’hui, c’est une soixantaine de personnages que l’on peut admirer au détour d’une promenade unique, qui nous fait sortir des sentiers touristiques et découvrir les petites rues authentiques et pleines de charme de Bruxelles.