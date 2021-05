Que faire ce week-end : Deux activités-sorties en famille, pour visiter une Belgique aux couleurs de l’Italie

A l’époque l’Italie actuelle n’existait pas encore. Les plus anciens vestiges archéologiques retrouvés à Tongres datent des années 30 avant Jésus-Christ. On sait affirmer maintenant qu’à l’origine, c’était un camp établi par deux lieutenants de Jules César, lors de la bataille d’Aduatuca, contre le chef des Eburons, Ambiorix. Concrètement, Tongres c’est où ? C’est dans le Limbourg, pas très loin de Liège et de Maastricht. On peut y visiter un superbe musée gallo-romain, mais également se promener dans les petites rues, admirer la magnifique basilique et surtout, aller manger un petit bout sur la place en admirant la statue d’Ambiorix qui s’est vaillamment battu contre César. Et les observateurs avisés remarqueront, à certains endroits, que des remparts de l’époque gallo-romaine sont toujours érigés fièrement à certains endroits de la ville.

On reste dans le nord du pays pour découvrir autrement une ville dont le nom est sans doute un peu plus connu, mais qui n’évoque pas, a priori, l’Italie, puisqu’il s’agit d’Anvers…

Mathilde vous parle d’un temps bien lointain, celui de la Renaissance, et encore une fois l’Italie n’était pas tout à fait celle qu’elle est aujourd’hui. Beaucoup de grands peintres se sont néanmoins rendus à Rome, entre autres, pour étudier l’art et la peinture à l’italienne et c’est le cas de notre fameux Pierre-Paul Rubens qui après être parti de Rome à Venise, en passant par Mantoue et Gênes, est revenu à Anvers très inspiré de ce qu’on appelle le style baroque. Alors, pour retrouver de l’Italie par chez nous, on peut commencer par aller visiter sa maison et son atelier, la Rubenshuis, qui est devenue un grand musée, mais aussi se promener dans la cathédrale Notre-Dame où on peut admirer quelques-uns de ses chefs d’œuvre. Pour les passionnés de livres, tout en restant dans la thématique de Rubens, un passage indispensable au Musée Plantin-Moretus est de vigueur. Vous y découvrirez, en plus de plusieurs tableaux de Rubens, un ami de la famille, une bibliothèque à couper le souffle et des presses originales du XVIIe siècle.