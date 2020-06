Que faire ce week-end : Deux activités couvertes

Elle vous emmène tout d’abord du côté de Namur pour visiter le TreM.a., le musée des arts anciens de Namur, qu’il est à nouveau possible de visiter !

Ce week-end, comme on annonce une météo en demi-teinte, elle vous propose deux activités couvertes !

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Et que peut-on y voir ?

Le musée est déjà magnifique à voir en tant que tel puisqu’il est logé dans un hôtel de maître qui date du 18e siècle, dont la façade est classée patrimoine exceptionnel de Wallonie. Rien que ça, c’est du spectacle !

Une fois que vous rentrez, vous découvrez de véritables trésors du Moyen Âge et de la Renaissance : des sculptures du très réputé Maître de Waha, un sculpteur anonyme de la région de Marche-en-Famenne, des vitraux, des peintures, notamment d’Henri Blès, et même le Trésor d’Oignies qui est considéré comme l’une des 7 merveilles de Belgique !

Le vrai plus, c’est que pour rendre cette visite plus ludique, le musée propose gratuitement 3 carnets-jeux, téléchargeables sur leur site ou à demander directement à l’accueil, axés sur 3 thématiques différentes. Résultat, les enfants peuvent vivre davantage cette visite et apprendre plein de choses tout en s’amusant !

Pensez-juste bien à réserver en ligne avant votre visite via le site www.museedesartsanciens.be !