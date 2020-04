Que faire ce week-end : Des visites culturelles avant même la réouverture des musées !

Compte tenu des circonstances actuelles, le musée a souhaité que cette exposition reste accessible au grand public, et ce, de manière virtuelle !

Avant le début de la période de confinement, le Tamat , donc le Musée de la tapisserie et des arts textiles, dans le Hainaut, a ouvert les portes de son exposition consacrée aux Plis.

Avec les technologies actuelles, on fait de véritables miracles !

Cette semaine, on vous propose de reprendre le chemin des visites culturelles avant même la réouverture des musées ! Comment est-ce possible ?

Et comment cela fonctionne-t-il ?

C’est vraiment super bien fait car vous évoluez dans les différentes pièces du musée comme si vous y étiez, véritablement ! On a testé, c’est incroyable de réalisme !

Et donc vous déterminez vous-même votre parcours et à chaque point d’intérêt, il vous suffit de passer votre souris sur une petite pastille colorée et vous disposez alors immédiatement d’informations complémentaires. De quoi passer un moment culturel plutôt atypique avec vos enfants.