Que faire ce week-end : Découvrir des sculptures monumentales ou visiter les galeries souterraines

Dans le cadre du 20e anniversaire de la Fondation Folon, l’Abbaye accueille une exposition d’une vingtaine de sculptures monumentales et originales de l’artiste belge. Et cette idée de collaboration est en fait venue directement de l’artiste en lui-même, puisque Folon aimait confronter ses œuvres à la beauté d’un lieu historique et architectural monumental et de les voir réagir au gré de la lumière et des saisons. Donc le cadre de l’Abbaye s’y prêtait particulièrement bien.

Tout particulièrement car durant toute l’exposition, un petit jeu sur base de qr codes est proposé aux enfants de 5 à 12 ans pour aiguiser leur intérêt et favoriser les interactions intergénérationnelles. Pour y accéder, il suffit de télécharger et d’imprimer le plan de l'expo avec les qr codes à scanner une fois que vous serez dans l’enceinte de l ’Abbaye , face aux différentes sculptures !

Direction ensuite le site de Blegny-Mine pour se glisser dans la peau d’un mineur.

Que faire ce week-end : - © Vladimir Zapletin - Getty Images/iStockphoto

Blegny-Mine, l’un des 4 sites miniers de Belgique, a rouvert ses portes pour les visites guidées en famille depuis 3 semaines maintenant donc il faut en profiter !

Vous allez donc pouvoir vous glisser dans la peau et dans la tenue d’un mineur et, ainsi munis d’une veste et de votre casque, vous descendrez par la cage de mine à - 30 et - 60 mètres sous terre pour comprendre comment était extrait le charbon.

C’est donc l’occasion de vivre, le temps d’une visite, dans l’univers à la fois dur et passionnant des "Gueules Noires". Vous pourrez ensuite suivre le parcours du charbon dans les installations de triage et de lavage. C’est ainsi tout le traitement du charbon qui vous sera montré, depuis l’arrivée du minerai jusqu’à son transport et sa vente.

Et si vous souhaitez faire durer un peu la visite une fois rentrées à la maison, ou si, tout simplement, vous n’avez pas envie de sortir de chez vous, le site de Blegny-Mine a mis en accès gratuit sur son site des activités et des jeux autour de la mine qui ont été confectionnés pendant les périodes de confinement mais qui sont évidemment toujours largement d’actualité. C’est donc à découvrir sur leur site internet.