Que faire ce week-end : Découvrir des coins un peu secrets de la Belgique

Il suffit d’envoyer la ou les photos à l’adresse limbourg.tourisme@gmail.com sans oublier d’indiquer ses coordonnées. Toutes les photos apparaîtront via la page Facebook Limbourg tourisme . Les 10 photos qui recevront le plus de like par le public seront récompensées. Mais attention ! Parmi ces 10 gagnantes, trois d’entre elles auront la chance de se voir attribuer le prix du jury lors de la soirée de clôture du 23 octobre à laquelle tous les participants seront invités dans une ambiance conviviale et détendue.

Et maintenant, direction la capitale qui est plus verte qu’on ne le pense.

C’est toujours un parcours du combattant de passer une journée à Bruxelles entre les rues commerçantes et les grands axes, difficile de trouver un moment pour souffler. Mathilde a donc dégoté 3 parcs un peu secrets dans lesquels se ressourcer et se dégourdir les jambes en toute tranquillité. A deux pas de l’effervescente place Flagey, le jardin de l’Abbaye de la Cambre est un havre de paix et de détente. Bordé d’arbres et de bancs pour vos pique-niques d’été, il fait partie des plus beaux jardins de la ville. Avec de la chance, vous entendrez certainement un petit groupe de musique improvisée.

Et un peu plus loin, à Ixelles, elle vous propose même une petite plaine de jeux pour se défouler.

Le parc Tenbosch est l'un des endroits les plus surprenants de Bruxelles. C’est un véritable havre de paix en plein cœur de la ville, avec une aire de jeux pour les enfants, un terrain de pétanque et un autre de football. Dans ce petit parc, tout le monde trouvera son bonheur. Et enfin… Un des parcs les plus intimes de Bruxelles est le jardin Jean-Félix Hap, moins connu mais néanmoins magnifique. Idéal pour se balader sur les petits chemins à travers ses arbres imposants et ses sous-bois.