Que faire ce week-end : D’abord une exposition, ensuite une balade

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Mathilde de Jamblinne, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Ce week-end elle propose aux parents, et même aux grands-parents, de replonger dans leur enfance et de la partager aux plus jeunes générations. D’abord avec une exposition, ensuite, avec une balade comme ça, il y en a pour tous les goûts.

Est-ce que vous vous souvenez de Julos Beaucarne, de son pull coloré, de La Petite Gayole ? Mais aussi de sa joie de vivre, de son côté surréaliste à la Belge ? Hé bien la ville de Louvain-la-Neuve consacre une belle exposition à cet artiste qui était à la fois chanteur, poète, comédien, sculpteur.

Pourtant, Julos Beaucarne, c’est souvent dans les armoires des grands-parents que l’on retrouve ses disques. L’exposition est bien accessible aux familles ?

Évidemment ! Avant tout, parce qu’elle permettra de faire découvrir aux plus jeunes un artiste aux multifacettes " bien de chez nous ", mais en plus parce qu’elle rassemble de nombreux objets qui nous plongent directement dans l’univers des années 60 ainsi que de splendides photographies et des toiles super colorées. Et cela va même plus loin, puisque cela peut paraitre inconcevable de créer une exposition sur un musicien sans permettre d’écouter de la musique, des pistes audios sont proposées à l’écoute à l’aide de votre smartphone. Il ne faut donc pas oublier de se munir d’écouteurs.

Où se passe l’exposition ?

Au forum des Halles, à Louvain-la-Neuve. L’entrée est gratuite et comme la météo en Belgique est souvent incertaine, vous n’avez aucune excuse pour ne pas aller découvrir cet homme inspirant, dont les combats écologiques et humains font souvent écho à des problématiques actuelles.​​