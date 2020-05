Que faire ce week-end : Construire une cabane

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. Elle vous propose étonnamment de rester chez vous, malgré le déconfinement ! Ca peut paraître un peu paradoxal compte tenu des circonstances actuelles. Mais le déconfinement ne signifie pas qu’il ne faut plus passer du temps de qualité en famille et puis, rappelons-le, même si pas mal de musées et de centres de loisirs ont effectivement rouvert leurs portes, de nombreux enfants ne sont pas encore retournés à l’école alors que les parents travaillent toujours la semaine ! Il faut donc bien continuer à les occuper à la maison.

Voici ce qu'Aurielle vous propose : Elle vous propose de construire une cabane avec vos enfants ! La cabane, c’est un peu un incontournable de l’enfance, et ce, pour plusieurs raisons : c’est un lieu d’amusement tout d’abord, c’est un symbole d’indépendance aussi, l’enfant a sa propre petite maison où il peut " vivre ", et puis ça peut aussi être un endroit très rassurant, très réconfortant. Donc, construire une cabane peut sembler être une activité tout à fait anodine mais elle est en réalité très importante dans le développement de l’enfant. Il s’agit évidemment d’une activité qu’ils peuvent faire seuls, mais avec votre aide, d’une part, ils pourront miser sur une construction peut-être plus complexe, plus travaillée et, d’autre part, et c’est le plus important, vous pourrez passer un super moment de complicité en famille.

Quelles sont les astuces ? Sur Jereussis.be, on vous guide vraiment dans ce processus de construction. Si vous décidez de construire une cabane intérieure, il faut évidemment bien penser au choix de l’endroit. C’est important de choisir une pièce qui soit vaste et qui offre de nombreuses possibilités, notamment grâce au mobilier, mais surtout qui ne soit pas dans votre chemin ! Vous prendrez sans doute du temps pour construire ça ensemble, donc si vous faites ça en plein milieu du salon et que ça dérange finalement tout le monde, ce serait triste de devoir l’abattre aussitôt. Donc optez plutôt pour une salle de jeu ou pour la chambre des enfants. Cela pourrait se faire au-dessus ou à côté du lit, pour créer une sorte de cocon pour raconter l’histoire du soir par exemple. On vous donne aussi plein d’astuces en matière de choix de matériaux et en matière de configuration de la cabane, il y a plein de possibilités selon ce à quoi sera destinée cette cabane. Et la bonne nouvelle pour les moins créatifs d’entre vous, c’est qu’Ikea Russie propose en libre accès sur le net et sur leur compte Instagram 6 plans pour construire des cabanes de toutes les sortes. Ça ressemble à s’y méprendre aux très célèbres modes d’emploi de leurs meubles mais ici, pas de risque de se tromper de vis ou de planche, pas d’énervement, tout est fait à base de matériel que l’on a à la maison. C’est vraiment une initiative super rigolote !

Et si vous voulez profiter du beau temps : Les cabanes extérieures sont super aussi si vous avez le jardin qui le permet. À nouveau, on vous donne des astuces pour construire cela facilement et avec du matériel de récupération, selon si vous avez des arbres ou non, et on vous donne aussi pas mal d’idées et de sources d’inspiration pour les plus bricoleurs d’entre vous. Foncez donc sur Jereussis.be, on vous promet des heures d’amusement !