Que faire ce week-end : " Confinez malin " by Jereussis.be !

Vous ne savez pas quoi faire en ce moment ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans. Toute l’équipe de Jereussis.be s’est pas mal creusée la tête pour trouver le moyen de continuer à venir en aide aux parents et aux familles sur base de leurs contenus et de leur savoir-faire. Et petit à petit est né le concept " Confinez malin " by Jereussis.be !

En quoi cela consiste-t-il ? Chaque jour, Jereussis.be, via l’onglet Confinez malin, offre aux parents des activités culturelles et intelligentes à télécharger et à imprimer GRATUITEMENT ! Cela se présente sous forme d’épisodes thématiques (ils ont déjà proposé par exemple le thème des bateaux, de l’écriture, de l’espace…), et ces épisodes sont composés de petites histoires, de défis, de coloriages, de quizz, de devinettes, d’énigmes, de jeux, c’est très varié. Le but de Jereussis.be, c’est de fournir quotidiennement de quoi occuper les plus jeunes, afin qu’ils continuent d’apprendre à la maison, loin des écrans surtout, tout en s’amusant.

Y a-t-il une page Facebook ? Confinez malin, c’est aussi une page Facebook, où sont publiés chaque jour les épisodes d’activités et diverses infos intéressantes à destination des parents, et, surtout, c’est un groupe Facebook créé pour que les parents puissent discuter, échanger les astuces et puiser des idées sympas pour vivre le confinement sereinement. Donc n’hésitez vraiment pas à rejoindre le groupe !

Et pour les parents qui veulent eux aussi s’occuper ? Les parents ne sont pas en reste non plus puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais Jereussis.be fait partie du même groupe et est géré par la même équipe que les éditions Jourdan et les sites internet Curieuses Histoires.net et Animalhisto.fr. Il s’agit de sites regroupant des tonnes d’anecdotes curieuses et amusantes au sujet de l’Histoire et des animaux. Ça représente donc des heures de lecture gratuite et il y en a pour tous les goûts !

