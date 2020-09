Que faire ce week-end : Chasser le nuton ou déjouer les escape games

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Aurielle nous propose d’abord de chasser le nuton !

Elle vous emmène donc à Flémalle, où l’office du tourisme propose toute l’année neuf balades balisées dans la région.

Et depuis peu, l’une d’elles a été agrémentée d’indices et de défis pour permettre aux promeneurs de sauver les nutons et de retrouver le coffre-fort. Le but de cela est en réalité bien noble puisque l’idée est d’encourager les enfants à la marche.

Il s’agit donc d’une balade accessible dès 6 ans, en toute autonomie. Le parcours est de 6,6 km, et s’étend entre deux châteaux, celui de Chokier et celui d’Egremont.

Les promeneurs se baladent donc avec un petit livret-jeux, et durant la balade, il y a des énigmes à résoudre, des jeux d’observation, entre autres, qui permettront d’une part de trouver le code pour ouvrir le coffre-fort et, d’autre part, de trouver les ingrédients nécessaires pour que les nutons puissent préparer un remède pour les animaux de la forêt.

Donc c’est une balade vraiment ludique à faire en famille.