Elle vous propose de célébrer les papas de manière un peu originale en alliant plaisir culturel et famille. Et pour ce faire, elle vous emmène tout d’abord en région namuroise, à Wépion plus précisément, pour inaugurer une toute nouvelle exposition itinérante !

De quoi s’agit-il ?

Que faire ce week-end : Célébrer les papas de manière un peu originale - © TerryJ - Getty Images

Vous le savez sûrement, cette année, nous commémorons les 80 ans des combats de 1940 et l’entrée en guerre de notre petit pays. Et dans ce cadre, la Province de Namur a voulu marquer le coup et insister sur l’importance du travail de mémoire en mettant sur pied une exposition itinérante inédite, intitulée " Mes parents ne me disaient pas tout ". L’exposition consiste en 16 panneaux illustrés qui retracent les événements importants de la guerre. Le récit est donc volontairement synthétique, et ce dans le but qu’il soit accessible à tous, même aux plus jeunes, d’autant que l’axe selon lequel est traitée cette thématique de la guerre est celui d’un regard d’enfant de l’époque. Le nom de l’exposition est d’ailleurs tiré de l’un des témoignages recueillis.

Ça commence donc ce week-end, au fort Saint-Héribert, à Wépion, un lieu qui n’a pas été choisi par hasard puisqu’il a vraiment vécu les combats de mai 40 et qu’il sera aussi possible de visiter ce week-end pour compléter la balade. Et ce dimanche, un cadeau sera remis à tous les papas !