Que faire ce week-end : Célébrer le carnaval ou participer à une expo sur les mots inventés des enfants

En ces temps un peu moroses, on a tous bien besoin de légèreté et de positif. Depuis samedi dernier, le Musée International du Carnaval et du Masque propose à ses visiteurs de vivre cet évènement folklorique incontournable un peu différemment.

Cette semaine, elle vous emmène du côté de Binche et vous propose de déjà commencer à vivre et célébrer le carnaval !

Tout d’abord, vous pourrez plonger dans les temps forts du carnaval et de sa préparation , qui dure normalement toute l’année, grâce à plusieurs dispositifs vidéos et de réalité virtuelle, augmentée. Ensuite, vous pourrez visiter le musée de manière ludique grâce au carnet jeux gratuit qui a été élaboré par les équipes du musée. Et enfin, jusqu’au 19 février, vous pourrez prendre part à une série d’activités diverses autour du carnaval. Ce week-end et le week-end prochain, par exemple, vous pourrez découvrir le savoir-faire des artisans du carnaval à l’œuvre ou encore, le 30 janvier, sera organisée une soirée pyjama déguisée donc foncez découvrir le programme complet sur le site du Musée ou sur notre page Facebook !

Direction ensuite Mons pour une exposition plutôt originale !

Que faire ce week-end : Célébrer le carnaval ou un expo sur les mots inventés des enfants - © Catherine Falls Commercial - Getty Images

Il s’agit de l’exposition " Absurdicule ". Ce nom original donne tout de suite le ton ! Cette expo sort tout droit de l’imagination de Vanessa Vanderkelen, une ex-Bruxelloise qui vit à Mons depuis maintenant 15 ans. A la fois photographe et maman, elle a eu envie de conjuguer ses différents rôles en proposant une expo photos autour des mots que ses enfants ont inventés depuis qu’ils parlent.

Elle explique ceci : " Depuis que mes enfants sont en âge de parler, je traque le petit mot qui me fera sourire, la petite erreur qui rend la vie plus poétique, plus drôle, plus belle. Je ne les ai jamais repris. Je leur ai laissé le soin de s’inventer un vocabulaire, des mots à eux pour mon plus grand plaisir et celui de leur père. "

Et donc, sur base de ça, elle propose une série de clichés qui illustrent ces fameux mots inventés : le gros mot du doigt, un exquis maux, la Pologne vertébrale… Elle vous laisse un peu imaginer ce que cela peut donner en images.

Et le petit plus, c’est que l’exposition est participative dans le sens où les visiteurs sont invités à noter leurs mots inventés et c’est sur base de ce qu’elle aura réussi à récolter qu’elle créera le deuxième volet de l’expo !

C’est donc à découvrir au Magasin de papier de Mons jusqu’au 14 février !