Que faire ce week-end : Ce week-end c'est Halloween !

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Aujourd’hui, 31 octobre, on fête Halloween ! Et comme les circonstances actuelles ne sont pas particulièrement propices aux déplacements, elle vous propose de vivre cette fête autrement…

Puisque les événements extérieurs sont un peu compromis en ce moment, chez Jereussis.be on vous propose une série d’idées d’activités pour que la soirée et le week-end soient aussi festifs que possible. Et on commence par un peu d’Histoire parce qu’on a pris l’habitude de se déguiser en créatures monstrueuses, mais bien souvent, on ne sait même pas pourquoi !