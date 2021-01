Que faire ce week-end : Avoir la tête dans les étoiles ou faire un voyage dans l'histoire

Vous ne le savez peut-être pas, mais après de longs mois de fermeture au public, l’Euro Space Center a fait entièrement peau neuve et a rouvert ses portes il y a quelques semaines maintenant, pour notre plus grand plaisir.

Que peut-on y faire et y découvrir à présent ?

L'idée, c’est de vous faire vivre l’expérience inédite de l’entraînement des astronautes le temps d’une journée.

Il vous est proposé de tester vos aptitudes d’astronaute, d’explorer la planète Mars, de ressentir la gravité martienne et lunaire grâce notamment, à un masque de réalité virtuelle, de faire un saut en chute libre de 8 mètres de haut pour comprendre et ressentir la gravité, de chevaucher un aéronef, de tester votre résistance à la force centrifuge… Bref, ce sont désormais de tout nouveaux dispositifs totalement incroyables qui sont mis à disposition des visiteurs pour une véritable immersion dans l’espace.

On s’amuse, on apprend un tas de choses, on découvre de nouvelles sensations et ça plait en général à petits et grands !