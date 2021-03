Que faire ce week-end : Arpenter le sentier de l'étrange ou des songes

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Ce week-end, elle vous propose de vivre un week-end de promenades, à commencer par une expérience plutôt étrange en province du Hainaut…

Aurielle vous invite à prendre part à une promenade un peu hors du commun sur le Sentier de l’étrange à Ellezelles.

Ellezelles, c’est un village situé en plein cœur de ce qu’on appelle le pays des Collines, à savoir une région vallonnée de Wallonie picarde qui se situe à une trentaine de kilomètres environ de Mons et de Tournai. C’est aussi, et surtout, un village qui a la particularité d’être habité par de nombreuses sorcières et créatures étranges à la rencontre desquelles peuvent partir les visiteurs grâce à un homme : Jacques Vandewattyne, alias Watkyne.

Il s’agit d’un artiste ellezellois aujourd’hui décédé qui a marqué son village mais aussi toute la région de son empreinte puisqu’il est à l’initiative d’un courant artistique, qu’on appelle le " Folk-Art ", qui a pour objectif de mettre en valeur et de transmettre des traditions populaires à travers tous les domaines artistiques. Et c’est dans cette optique que l’artiste a créé le Sentier de l’étrange, c’est-à-dire un parcours d’environ 6 kilomètres jalonné de sculptures représentant des sorcières et d’étranges créatures.

Le parcours débute à la Maison du pays des Collines et est accessible à tous les âges, notamment grâce au livret jeux Wapi, qui propose une série d’énigmes et de d’activités ludiques à réaliser tout au long de la promenade pour aller nourrir la Bêtétrange. C’est donc vraiment une promenade à la fois magique et très amusante qu'elle vous propose de découvrir ici. On s’émerveille, on apprend un tas de choses et on se muscle les mollets par la même occasion !

La balade est gratuite, mais le plan coûte 2€, et le carnet Wapi, destiné aux enfants de 5 à 8 ans, est téléchargeable gratuitement aussi sur le site visitwapi.be.