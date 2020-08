Que faire ce week-end : A la découverte des civilisations ou de la vie d'une reine

En guise de petit rappel, ou pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le musée du Malgré-tout existe depuis 1984 et est LE musée de l’archéologie, toutes périodes et toutes civilisations confondues.

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Et comment ça se présente ?

Le musée a plusieurs facettes. Il y a évidemment les collections permanentes et les expositions temporaires qu’on peut admirer en famille, notamment sous la forme de visites guidées. Il y a vraiment plein de possibilités de visites des différents sites (la vallée préhistorique, la villa gallo-romaine…) qui en valent vraiment la peine et que je vous invite à découvrir sur leur site.

Et puis il y a un aspect beaucoup plus ludique, qui intéressera particulièrement les familles et les enfants.

Ça se présente sous forme d’un espace interactif, avec des vidéos, et d’un espace jeux, où petits et grands pourront notamment découvrir des jeux gallo-romains ou lire des BD.

Et, autre avantage de l’été dont il ne faut pas tarder à profiter, c’est que les ateliers habituellement réservés aux groupes sont accessibles aux particuliers gratuitement ! Ce sont des ateliers thématiques, qui durent environ une heure. Ce samedi a lieu un atelier accessible dès 5 ans qui est consacré aux méthodes pour faire du feu et ce dimanche, c’est une animation tir à l’arc accessible dès 6 ans !