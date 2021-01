C’est une exposition qui est non seulement super intéressante, mais aussi super ludique car le musée propose de découvrir l’exposition à l’aide d’un carnet famille disponible à l’accueil. Vous serez ainsi invité à suivre Pierre, la mascotte des lieux et à l’aider à construire sa maison à l’aide d’indices récoltés. Et si vous souhaitez faire durer un peu le plaisir après avoir visité l’exposition, vous pourrez prendre part à l’ escape game en ligne proposé par le musée , durant lequel vous devrez résoudre des énigmes en rapport avec la pierre, évidemment !

Depuis le 27 septembre, se tient à l’Espace gallo-romain une exposition consacrée à la pierre, ce matériau qui a marqué le patrimoine de la région, et qui nous permet de retracer son histoire. Et donc, en parcourant les deux volets de cette exposition, car elle a été montée en collaboration avec le Musée de la pierre, vous la découvrirez sous tous ses aspects, de la carrière aux objets de notre quotidien.

On continue maintenant dans les intrigues mais cette fois-ci, à la ferme !

Que faire ce week-end : A la chasse aux indices pour résoudre des énigmes - © NATASHA SIOSS - Getty Images

Aurielle vous propose un super projet lancé par Accueil Champêtre en Wallonie.

L’idée, c’est de faire découvrir le monde rural et agricole wallon et toutes ses richesses en s'amusant ! Pour ce faire, l’Accueil Champêtre a développé une application appelée " Intrigue à la ferme ".

L’application propose donc huit parcours différents, mais le tout dans un seul univers dans lequel tour à tour, quatre personnages, Les Paysans Fringuants, accompagneront les participants. Aidés des Paysans Fringuants, les utilisateurs devront trouver leur chemin, résoudre des énigmes leur permettant d’obtenir des informations sur la région (Liège, Namur et le Hainaut) et mener à bien les enquêtes qui leur sont proposées. Mettre à mal les agissements de la mafia porcine, retrouver le petit Mino qui a été enlevé…

C’est une application qui a été créée avec de vrais acteurs du tourisme qui proposent de cette façon plusieurs itinéraires pour découvrir le patrimoine culturel, architectural, agricole de certaines zones wallonnes.

L’application est disponible sur l’Appstore ou Google Play en français et en néerlandais également !