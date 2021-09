Partons à la découverte de notre patrimoine et des femmes qui ont contribué à le créer

Les Journées du Patrimoine permettent de rendre plus accessibles les vestiges du passé afin de mieux appréhender la beauté de vivre dans notre région. Ces journées de découvertes sont l’occasion de connaître davantage le travail accompli par celles et ceux qui nous ont précédés et à qui nous devons d’être qui nous sommes .

Ces 11 et 12 septembre, les Journées du Patrimoine ont comme thème," Femmes & Patrimoine" et mettent en lumière le rôle des femmes en matière de construction, d’occupation et de préservation d’édifices divers, répartis en Wallonie.

Hôpital Notre Dame à la Rose à Lessines " Les femmes dans l’histoire de l’hôpital, un rôle indispensable"

Il s’agit de l’un des plus anciens hôpitaux d’Europe . Un magnifique ensemble architectural et authentique avec sa chapelle baroque, son cloître, ses jardins, sa salle des malades, son couvent,…

L’influence des femmes dans l’existence et l’histoire de l’hôpital Notre-Dame à la Rose a été déterminante . De la fondation aux soins quotidiens en passant par la reconstruction du site, elles ont joué un rôle crucial, tout en restant sous le contrôle des hommes et faisant régulièrement l’objet d’enjeux de pouvoir qui les dépassaient parfois.

Visites guidées ce samedi et dimanche à 14h30 et 15h30

Animation du Musée de la Ville d’eaux et balade sympa à faire en famille : partir à la recherche de figures féminines présentent sur les monuments ou évoquées dans les noms de rues et d’enseignes.

A Spa, on vient aussi pour se relaxer aux Thermes, pour ses nombreux musées et son casino considéré comme étant le plus vieux casino du monde !

Reconnue Patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Spa est lovée dans une nature magnifique avec de grandes étendues vertes, des forêts et de nombreux sentiers de randonnée. Le Parc naturel des Sources englobe les communes de Spa et de Stoumont.

" Vie de femmes dans un domaine agricole antique"

Villa gallo-romaine des Bruyères à Treignes (Viroinval).

Le temps d’une visite guidée, vous pouvez découvrir la villa gallo-romaine des Bruyères sous un angle encore inédit, celui des femmes qui y vécurent, y travaillèrent et y fondèrent parfois une famille. Sur base des données archéologiques et historiques, un portrait de ces femmes, qu’elles soient maîtresses de maison ou travailleuses agricoles, vous sera esquissé, de même que leurs rôles dans la société romaine et paysanne du nord de la Gaule.

A 300 m du centre du village actuel, au milieu des cultures se dressait, du Ier au IVe siècles de notre ère, une villa entourée de ses dépendances couvrant plus de 6 ha. Les fondations mises au jour entre 1980 et 2000 ont été soigneusement restaurées. La vaste demeure comporte de très nombreuses pièces, dont une grande installation de bains et une cave. Celle-ci, très bien conservée, présente 5 niches et le départ d’un soupirail. Le système d‘égouttage du bâtiment est encore partiellement visible. Le matériel archéologique est conservé au Musée du Malgré-Tout.

Visites guidées : samedi et dimanche à 14h (2h).

Rue de la Gare 28, 5670 Treignes - 0474 05 41 24- secretariat@cedarc-mmt.be