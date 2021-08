On vous emmène en visite du côté de l'Abbaye de Maredsous...Et même un peu plus loin !

Vous aimez allier balade, visite d'abbaye et dégustation de bière ? Ce week-end, nous vous emmenons à l’Abbaye de Maredsous.

Si c’est votre "première fois" à Maredsous, avant de vous installer pour déguster bière et fromage, pourquoi ne pas opter pour une visite guidée de l’Abbaye, du cimetière & jardin des moines et du Petit Musée de la fromagerie ?

Ni les bières, ni le fromage de Maredsous ne sont pas fabriqués sur le site, cependant, dès que le lait est devenu fromage, il y est acheminé et affiné dans les caves de l’Abbaye.

Pour les amateurs, quatre bières de Maredsous vous sont proposées: la Blonde, la Brune, l’Ambrée forte et la Maredsous extra moins alcoolisée. Bière ou pas, personne n'échappe à la célèbre tartine au fromage de Maredsous !

Si vos pieds et vos mollets sont partants, La Transmolignée (23 km) relie les Jardins d'Annevoie à l'Abbaye de Maredsous par des routes de campagne et chemins forestiers.

La Vallée de la Molignée qui regorge de magnifiques paysages boisés et vallonnés, doit son nom à la rivière La Molignée. De nombreuse balades, au départ de l’Abbaye, sont proposées et des cartes sont disponibles gratuitement à la boutique du Centre d'accueil. Marcheurs occasionnels ou confirmés, tout le monde trouvera son compte !

Partons alors en direction de l’A bbaye de Villers-la-Ville , un des plus beaux sites architecturaux d'Europe . Classée Patrimoine exceptionnel de Wallonie, comme son nom l’indique, elle est située à Villers-la-Ville en Brabant Wallon.

Vous aimez le concept "découverte d’une Abbaye et de ses curiosités" ?

Une visite s’impose à travers les ruines de l'abbaye cistercienne. Ses vestiges témoignent de 850 ans d’histoire, du Moyen Âge à nos jours, où le cloître, les bâtiments religieux et tous les lieux de vie secondaires typiques des abbayes cisterciennes ont été conservés.

Petit détour au Jardin des Senteurs et de son Sentier méditatif avant de sortir et de déguster une des bières de l’Abbaye de Villers-la-Ville en terrasse ou dans la cave voûtée du Bistro de l’Abbaye.

Depuis 2016, la micro-brasserie de l’Abbaye brasse 4 bières bio in situ et de manière artisanale. Vous avez le choix entre la V, La IX, la Lumineuse ou la Ténébreuse. Des visites de la micro-brasserie sont organisées le deuxième samedi du mois.

Les bois sont partout autour de l’abbaye et les champs ne sont jamais loin…Alors on se chausse correctement et c’est parti pour une promenade autour de site magnifique ! De nombreuses randonnées sont possibles depuis l’abbaye.

https://villers.be/fr