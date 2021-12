On se rapproche un peu plus des étoiles ce week-end !

Je vous propose quelques idées de lieux où vous avez la tête dans les étoiles mais toujours avec les pieds sur terre…Ou presque toujours!

Pas besoin d'embarquer à bord d'une fusée pour découvrir l'espace. C’est parti pour une échappée spatiale et familiale entre Grimbergen et Grapfontaine !

L'Observatoire Public Mira

7 images Carte du ciel interactive © L'Observatoire Public MIRA

L'observatoire d'origine était situé entièrement dans les bâtiments de l'Abbaye de Grimbergen mais une grande extension a été ajoutée en 2000. Au fil des années, l'Observatoire Public Mira est devenu un véritable pôle d'attraction pour quiconque s'intéresse à ce qui se passe dans l'univers et reçoit chaque année plusieurs milliers de visiteurs.

Observations télescopiques © MIRA Observatoire Public L'observatoire présente une vaste exposition permettant d’effectuer vous-même des expérimentations. Plusieurs salles multimédias sont à votre disposition, deux dômes avec télescopes fixes, un hélioscope fixe, une station météo et une importante collection de grands et petits appareils mobiles.

L'observatoire est ouvert tous les dimanches et mercredis après-midi pour les visiteurs individuels (hors jours fériés). Venez observer le Soleil en journée avec la dernière génération d'instruments ! Adresse : Abdijstraat 22 1850 Grimbergen Site internet du MIRA

Si vous aimez marcher, voici deux idées de balade avant la visite de l’observatoire : Randonnée des chapelles de Grimbergen : 10 km Avec ce circuit, vous remontez le temps, empruntez les sentiers ruraux et revivez le passé agricole. Vous passez devant de nombreuses chapelles, comme celle de Saint-Servais de style Art déco, la sobre et néo-classique Veldkantkapel et la très ancienne Wezenhaagkapel. Départ : Gemeentewinkel, Pastoor Woutersstraat 1, 1850 Grimbergen Télécharger la carte de la balade Autre proposition Une randonnée de 8km dans les bois, le long du canal et de champs. Sur le parcours, vous pouvez découvrir quelques très belles fermes. Circuit

Planétarium de l'Observatoire royal de Belgique

7 images Planétarium de l'Observatoire royal de Belgique © Planétarium de l'Observatoire royal de Belgique

Educatif, culturel, patrimonial et touristique Le Planétarium représente l’un des plus anciens et des plus grands planétariums d’Europe et fait partie intégrante du patrimoine belge. Situé sur le Plateau du Heysel, à proximité du Brupark et de l’Atomium, il représente un outil didactique de communication destiné au grand public et plus particulièrement aux jeunes. Au Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique, vous pouvez voyager dans l’espace et survoler les surfaces des planètes, visiter la Station Spatiale Internationale et observer la Terre depuis l’espace !

Le Planétarium de Bruxelles propose plusieurs films 360° à différentes heures, adaptés à tous les âges .

Dôme du Planétarium © - Planétarium de l’Observatoire royal de Belgique Dans le dôme de 23 mètres de diamètre, on se retrouve immergé au sein d’une impressionnante image projetée sur toute la superficie de la voûte de 840 m2. Adresse : Avenue de Bouchout, 10 1020 Bruxelles Le Planétarium dispose d’un parking pour ses visiteurs. Plus d’informations : www.planetarium.be

Pourquoi ne pas en profiter pour vous aérer et vous prélasser au magnifique Parc de Laeken Parc de Laeken Situé entre le Château Royal et l’Atomium et sur le parcours de la Promenade Verte, le Parc de Laeken fait partie d’un vaste ensemble paysager comprenant le Domaine Royal et plusieurs parcs environnants du Nord de Bruxelles. L’accès au parc de Laeken se fait par les avenues du Parc royal, de la Dynastie, des Trembles, du Gros Tilleul et de Madrid. Un Petit coucou à Annie Cordy qui est née à Laeken Situé à côté du Parc de Laeken et de l’ancienne gare de Laeken, le petit Parc Annie Cordy présente un portrait de "Tata Yoyo".

Euro Space Center L’Euro Space Center vous propose une journée en famille pour vous plonger dans le quotidien des aventuriers de l’espace. Tests d’aptitudes, simulateurs, voyage spatial, visite du village martien,…

7 images © Euro Space Center

La journée du spationaute Différentes activités vous sont proposées tout au long de cette journée : Mars Walk et Moon walk XP : pour ressentir les sensations de gravité martienne et lunaire. Siège équipé et masque de réalité virtuelle. Free fall slide : un saut en chute libre d’une hauteur de 8 m pour éprouver la sensation d’impesanteur. Space flight unit : vous survolez la planète rouge à bord de votre aéronef Space Rotor : pour tester votre résistance à la force centrifuge Retrouvez toutes les activités de la journée du spationaute

© dbcreation.be Euro Space Center Adresse : 1, rue devant les Hêtres B-6890 Transinne Infos pratiques et Site internet

Pour des idées de randonnées dans cette magnifique région : La commune de Libin possède un réseau important de promenades champêtres et forestières qui vous font découvrir les nombreux sites naturels, historiques et légendaires que compte cette partie de la Forêt de Saint-Hubert. Plus d'infos concernant des promenades balisées dans la région ICI

Observatoire Centre Ardenne l’Observatoire est implanté sur un sommet à proximité du village de Grapfontaine, proche de Neufchâteau et est le seul observatoire public de Wallonie. De multiples activités à destination de différents publics Toute l’année, l’équipe de l’Observatoire accueille et encadre des visiteurs de tous horizons (familles, classes scolaires, groupes associatifs, entreprises) qui, le temps de quelques heures, d’une journée ou d’une nuit placée sous le signe de l’astronomie, découvrent l’Observatoire et ses instruments, approfondissent leurs connaissances, s’initient à l’observation du ciel ou voyagent à travers l’univers grâce à la technologie du planétarium. Les deux coupoles accueillent des instruments d’astronomie dont l’un des plus puissants télescopes de Belgique ! Le centre compte aussi un planétarium où il est possible d’y visionner le spectacle du ciel nuit et jour et quelques soient les conditions météorologiques. Le site héberge également du matériel dédié à d’autres missions scientifiques telles que la surveillance d’astéroïdes, la radio-détection de météores, l’astrophotographie,… Adresse : Chemin de la Source 100, 6840 Grapfontaine Plus d'infos

A samedi prochain pour une autre idée escapade-découverte ! Rendez-vous également sur Visit Wallonia Viva Week-end, c'est tous les samedis et dimanches de 6h à 9h sur Vivacité, en compagnie de Sylvie Honoré qui vous propose ses bons plans pour passer un week-end actif !