On part faire un tour du côté du Pays de l’Ourthe

La Belgique est un petit pays mais nous offre de très jolis coins. Alors, dès que c’est possible, on part à leur découverte !

Cette semaine, je vous propose de faire le plein d’oxygène et ensuite de visiter la ville de La Roche-en-Ardenne. Allez, on prend un bon petit déjeuner, on enfile la veste, de bonnes chaussures et, pour certain.e.s, on embarque le vélo aussi !

On commence par faire le plein de vitalité !

Le choix ne manque pas dans cette magnifique région : 4 idées de balade à pied : La promenade forestière autour de la Roche-en-Ardenne Promenade de 11 km, avec la beauté des paysages ardennais ainsi que de somptueuses vues sur la vallée de l'Ourthe. Plus d'infos La promenade autour du lac de Nisramont Très belle promenade de 12 km autour du lac de Nisramont et du confluent des deux Ourthes. Le sentier est balisé dans les deux sens. Plus d'infos Promenade l'Alu 9.8 km de balade avec un peu de petites routes au départ pour découvrir le village de Samrée. Ensuite direction Bois Saint-Jean pour rejoindre le Domaine de l'Alu pour une belle balade nature facile au dénivelé quasi nul. Nous découvrons le ruisseau de l'Alu qui serpente dans les bois. Plus d'infos HERBOUFA Promenade de 7,8 km idéale pour la découverte et l'observation des différents types de résineux que l'on retrouve dans la région : mélèzes, épicéas, douglas et pins sylvestres. Plus d'infos

4 idées de balade à vélo A vélo à Houffalize Promenade familiale de 9,5 km autour de Houffalize en empruntant notamment le Ravel. Carte de la balade De schiste et de grès Circuit sportif de 45 km. Dans ce coin d’Ardenne, c’est surtout du schiste et du grès que l’on rencontre, voire un mélange des deux… Un parcours pour les amateurs de grimpe ! Carte de la balade Au fil de l'Ourthe occidentale Un itinéraire de 55 km qui vous donnera l'occasion de vous confesser dans une des douze églises situées sur ce parcours ! Carte de la balade Les Moulins et les Hauts Plateaux Circuit sur les hauts plateaux de La Roche-en-Ardenne Carte de la balade

Vous souhaitez une journée d’activités sportives et/ou d’aventure ? Ardenne-Aventures vous propose durant toute l'année, des safaris 4X4, Montain-Bike, Kayak et combinés, Parcours Accrobranche, Raft, Balades nature guidées sur différents thèmes, Paintball, Via Ferrata ...

Direction La Roche-en-Ardenne

Que faire à la Roche-en-Ardenne ? En premier : découvrir la ville et son patrimoine architectural ! Comment ? A pied, à vélo, en petit train ou gyropode ! Un saut à la Maison du Tourisme vous permettra de vous procurer un itinéraire d’environ 2km, agrémenté d’anecdotes historiques. Adresse : Place du Marché 15 La Roche-en-Ardenne

Pour la location de vélo et de gyropode : infos Pour l'exploration de La Roche-en-Ardenne à travers un voyage instructif à bord du petit train touristique : infos

Le Château Féodal de La Roche-en-Ardenne Pourquoi pas, une petite visite des ruines du célèbre Château Féodal qui surplombe la charmante petite ville de La Roche-en-Ardenne. La visite des ruines est libre. Vous avez la possibilité également d’assister au spectacle de fauconnerie et de tout savoir sur la légende de Berthe. Infos pratiques

Halloween au Château ! C'est ce samedi 30 octobre...Frissons garantis! Un parcours nocturne est prévu pour les plus courageux! Informations & réservation obligatoire par mail : info@chateaudelaroche.be

Le Parc à Gibier

Ce parc de 10 ha situé en pleine nature vous propose d'observer les habitants de nos forêts ainsi que leurs proches parents de la ferme. Sur un parcours pédestre de 1,2 km, dans un environnement proche de leur mode de vie naturel, vous ferez la rencontre d'un troupeau de daims, de cerfs et de biches, de mouflons, d'un troupeau de sangliers et marcassins, de loups, lynx, de renards, de grand-ducs …pour terminer avec des animaux plus familiers de la mini ferme. La durée de la visite est d'environ : 1h. Infos pratiques

Le Musée de la Bataille des Ardennes Vous pouvez y découvrir plus de 120 mannequins de soldats américains, anglais, allemands et même écossais avec leur équipement et leurs armements, ainsi que des uniformes offerts par les vétérans ayant participé à la Bataille des Ardennes. Vous y observez également une importante collection d'armes lourdes et légères, des documents photographiques et autres, des objets personnels et équipements trouvés sur le terrain des combats, ainsi qu'une vingtaine de véhicules militaires. Plus d'infos

Autres découvertes du patrimoine naturel et architectural de la ville de La Roche-en-Ardenne.

Faire du tourisme, c'est également découvrir les produits du terroir et les spécialités de la région !

Les Baisers de La Roche Biscuits meringués à base de pâte d'amandes et de crème au beurre. Vous pouvez en acheter à la Boulangerie Pâtisserie Bourivain, Rue du Pont, 8 à La Roche-en-Ardenne.

Cyril Chocolat Pour les amateurs de pralines, pâtes à tartiner, tablettes, ici on fabrique de façon artisanale avec des fèves de cacao issues d'une culture durable depuis 1993. Visite possible mais réservation obligatoire Un musée du chocolat vous fait découvrir les secrets de la fabrication du chocolat, de son origine à votre palais. Démonstration en direct par le chocolatier avec des explications et de nombreuses dégustations. Plus d'infos https://www.cyrilchocolat.be/ Adresse : Samrée 63 La Roche-en-Ardenne

Vous souhaitez découvrir bières, chocolat, miel, fromages et charcuterie de la région ? Un petit clic sur ce lien.

Plus d'informations concernant d'autres balades, activités, où manger et où loger, rdv sur le site Coeur de l'Ardenne

A samedi prochain pour une autre idée escapade-découverte ! Rendez-vous également sur Visit Wallonia