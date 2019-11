Les galopeurs vont s'affronter à 7 reprises ce dimanche sur l'Hippodrome de Wallonie - Viva... Départ de la 1ère à 16h30 Cheval du jour : 604 GOLDEN BOY Outsider du jour : 409 DOCTOR KEHOE 1ère course Handicap. TIKTHEBOX a terminé 4ème de l’Open de Mons disputé sur un parcours identique. BLACK WOLF RUN vient de devancer GRISU dans un réclamer. MONSIEUR MEL affronte les 1500 mètres pour la première fois. CHICAGO BERE a battu récemment SOME NIGHTS et DOT GREEN (revanche très compliquée pour ces deux derniers cités). APRES L’AMOUR semble un peu passé de forme. TRAPPED n’a pas encore couru en 2019. FALLING WATER n’a plus fait un podium depuis avril 2018. BATTLE OF BOSWORTH barre encore LESPALEM au papier. HOUNDSTOOTH en est à sa troisième course de rentrée et découvre cette distance plus longue. KOINOR risque de manquer de compétition. Pronos : 1-2-4-10-3 2ème course Le Prix ‘ABBEYS GREY’. Conditionnel. DIGITALIS a couru 4 fois sur ce parcours, résultat : 4 victoires. ST SEPEHENS GREEN revient en plat où il avait couru au Curragh au mois de juin sur une distance beaucoup plus longue. MOLLY LE CLOU et LADY MAXI cherchent leur course en Allemagne, la Belgique peut leur réussir. TAPERING a désormais deux courses dans les jambes. IRAKLION avait couru le ‘Maurice de Nieul – groupe 2 - en juillet 2017’. AMERICAN COOCKY n’aura pas une tâche aisée étant barré au papier par FANCIFUL TURBO et BELLE BAYEUX. KIMBE est une toute petite valeur handicap. QUANITA semble encore un peu tendre. HEY SEXY LADY peut enfin monter sur un podium et barre encore NORDGOLD. CLAIREMARIE vient de terminer à distance d’ ENYAMA sans être ridicule. Pronos : 1-2-3-4-6 3ème course CHOUPETTE vient de se montrer un tout petit peu décevante pour ses débuts sur l’hippodrome de Mons en terminant troisième derrière ROCK AT THE PARK. FRUIT SPIRIT représente la grande forme. STEPHILL vient de terminer pas loin du vainqueur dans un bon lot. GLORIOUS WARRIOR semble encore en mesure de battre LUGANO et SPRUIT SPIRIT. CROUTON participe toujours à l’emballage final. RAPHAEL vient d’effectuer sa course de rentrée. SILENT FORTUNE a couru les 1500 mètres ici en début d’année sans faire d’étincelles. ALTERPRINZ vient de dominer facilement PLUTOCRACY et auparavant HIGH DRAW. PRIME PROJECT a déjà couru à Mons et s’y est imposé dans un réclamer. Et si DIARISSA faisait primer sa forme certaine de fin de saison ? Pronos : 4-11-1-12-3 4ème course LAS FUENTES paraît un peu chargée. La piste de Mons ne semble peut-être pas la meilleure pour QUIVIRA (qui avait nettement dominé MOLLY FILOU à Waregem). VAPORETTI CAPRI vient de battre MESIMA en lui rendant du poids. DESTINATION vient de terminer honorable 5ème pour sa course de rentrée. Sur leur sortie commune du 30/09, BACK TO CAPRI devrait encore dominer SPARK et CADEROUSSE. DEVIL’S GUARD est fortement pénalisé par rapport à sa dernière victoire (où il portait les œillères australiennes pour la première fois). Victoire méritée et peut-être possible pour DOCTOR KEHOE. AD AUGUSTA jouera les places. Pronos : 9-12-4-8-10 5ème course Avec un conditionnel dans le programme. SHOW ME et LIE HIGH ne cessent de descendre en valeur handicap. EARL est en bonne forme. VIBRANT CHORDS est le 2ème de l’Open et avait battu DARING LION qui s’est rattrapé depuis. KONIG ARTE est de retour à Mons où il avait gagné en 2017. HEAVENSFIELD vient à Mons pour tenter de se refaire une santé. INVIOLABLE SPIRIT vient de montrer une certaine classe tout en battant très largement FLICKA’S BOY. THEO est un ancien cheval de bonne valeur. ATUMN TONIC aura fort à faire. PRINCE APACHE effectue une course de rentrée. TYLERY WONDER est rallongé. Pronos : 7-3-4-8-2 6ème course Ecart de poids très important entre les protagonistes. ORIENTAL KHAN a déjà obtenu de nombreuses à Mons. DEDUCE est plus chargé aujourd’hui mais devrait encore terminer devant MARLOT et KIREM. Si GOLDEN BOY a progressé sur sa rentrée c’est peut-être le gagnant de cette course disputée sur la distance de 2850 mètres. MAAYA est largement barrée au papier par ce dernier. SHALIN aura besoin de courir. SELFIE STYLE court pas mal pour l’instant sur des distances inférieures à celle de ce soir. YA HADE YE DELIL ne peut que surprendre. Pronos : 4-2-1-3-7 7ème course Un ‘réclamer’ pour clôturer cette soirée. NAVALIS s’essaye sur ce parcours particulier de 950 mètres. AWARDED va-t-il encore pouvoir devancer UPTIGHT ? BLAZED avait échoué de peu sur le parcours le 30/09. FIFTY DAYS FIRE est toujours maiden. GHOR semble plutôt un cheval d’herbe. VENETIEN est un super spécialiste du parcours. CARA’S MUSE manque un peu de mental pour gagner. Pronos : 2-6-7-3-1