Les Finales des Darby, c’est pour cet après-midi sur l’Hippodrome de Wallonie

10 courses au trot Départ à 13h40 Finales des Darby (3 et 4 ans) les meilleurs chevaux du pays sont là cheval du jour : 408 LOVER BOY outsider du jour : 213 LOOKATME VRIJTHOUT

1ère course

1750 mètres. COLETTE ORCHI a réalisé son meilleur chrono sur le parcours il y a un peu plus d'un mois. EPSOM est tout neuf et si elle se sort de son numéro départ derrière l'autostart, elle sera très dangereuse. GEORGE BALDWIN est en retard de gains mais affronte un bon lot. VISTOSO est le moins riche mais attention son entourage est en toute grande forme. CAITLINS SURPRISE avait bien couru lors de sa 5ème place. CARAVELLE D'HEULE, IL MIO AMOR JONATH, GRACE GIRL et JEDI WISE LAUDA sont des outsiders intéressants.

pronos : 5-9-12-4-14

2ème course

LOOKATME VRIJTHOUT semblait aller un peu au-dessus des autres la dernière fois au moment de son incartade en début de ligne opposée. LULY MOM vient de s'imposer à deux reprises. LINVESTA VIVANT manque encore de métier mais pas de moyens. FARAH D'ATOM est au top pour cette consolation réservée aux 3 ans. LEVANTE VAN HALBEEK nous réserve peut-être une bonne surprise. Les autres sont assez réguliers que pour se placer.

pronos : 13-7-5-6-9

3ème course

KEY MOM n'est pas incapable de l'emporter. KAKI MOM apprend son métier et progresse. KING'S ROAD est peut-être la belle surprise. KAMUKANA VRIJTHOUT n'est pas toujours régulier. Attention à EAGLE DU CALVAIRE qui revient au mieux. KATIA DU CALVAIRE fait toutes ses courses. KALITA D'EREBUS aura le désavantage de partir du 2ème rang tout comme KAISER LANTERN et KARI HOLLANDIA qui progresse. ETOILE DE LAHAYE est la plus riche dans cette consolation réservée aux 4 ans.

pronos : 8-7-5-4-1

4ème course

La finale du GP PAUL HAYEN CLASSIC (Belgian Darby) réservée aux 3 ans. Course du tiercé. LOVER BOY devra tout de même se méfier de LUCKY BASE. Derrière, LA LUNA VRIJTHOUT (qui manque encore un peu de dureté dans la phase finale), LYNX D'ERPION (irréprochable), voire LITTLE BRIGADOON (bon chrono), LOVE IT EV (en courant caché), LINDA DE WOOD HP (manque d'expérience) et LETITBE VRIJTHOUT (H. Langeweg jr) voire LILOU DU LAUZET devraient activement disputer l'arrivée.

pronos : 8-1-6-3-4

5ème course

2850 mètres, départ aux élastiques. IRON VIVANT vient d'effectuer une course de rentrée de toute beauté. TROMBONE est capable de tout ou rien. La hollande présente aussi ERWIN LOBELL (qui rentre) confié à R. Bakker et FLEUR STARLAKE qui part devant. CASANOVA DE RICO, APOLLON DU LOISIR et FORLAN restent sur de bonnes tentatives. BRETONNE tarde à terminer sur un podium. On connaît la valeur intrinsèque de CEZAR H. CJ'S PHOTO et DON QUICHOTTE tenteront une place.

pronos : 6-2-5-9-1

6ème course

Sixième course. Cette fois c'est la finale du GP PAUL HAYEN CLASSIC (Belgian Darby) réservée aux 4 ans. ET VOILA DE MUZE peut gagner pour la 5ème fois consécutive. KARTOON est un peu spécial mais peut en dominer plus d'un aujourd'hui. KAZAN VRIJTHOUT reste sur 4 succès. KAELA VRIJTHOUT est absolument à racheter. KALITA et KARADJA VRIJTHOUT sont confiés à des drivers au top. Paul Hagoort présente pour la première fois KIDSPEED VRIJTHOUT, attention ! KIRR ROYAL LJ, KINGDOM EV et KEELY QUEEN ER compléteront les chances les plus probantes de cette course.

pronos : 8-1-3-2-10

7ème course

1750 mètres. CRACK SUMMERLAND vient de gagner brillamment. Rentrée pour DYNA D'ERPION. NU I NU est capable de surprendre. SUNSHINE KRONOS et ATTYLA D'YVES devront revenir du deuxième rang. BLEU PETROLE est bien situé derrière l'autostart. EAGLE B BUTCHER est un sprinter. UROY et URSY FLYING sont les plus riches de l'épreuve. UNKIR D'OO vieillit un peu. LIMONCELLI n'aura pas une tâche facile à priori.

pronos : 8-1-4-10-9

8ème course

INTERNATIONAL vient de gagner 5 de ses 6 dernières courses. GOLDY VIVANT, EL BANDIDO TER BREMT, JR DIESCHOOT viennent tous les trois de s'imposer. Régularité pour ICARE T, INGE MATIC et retour en forme pour JOLIE WILLIAMS. JANA DE BRUCOM peut dans un bon jour au minimum se placer ici.

pronos : 8-4-5-2-7

9ème : minitrotters

10ème et dernière course de cette fabuleuse journée. BUCELIO VERDERIE peut faire un truc s'il est bien disposé. CHARMEUR DES HAYES vient de devancer DON'T STOP ME et CHARME DU PIEFFORT. DAY OF LOVE dépend d'un tandem redoutable. DALERO DE FACQUE ne confirme pas toujours mais c'est une bonne chance théorique. COACH DE LA COTE n'a pas confirmé son succès. BUTIN vient de pas mal courir. CARLITO DU CITRUS va tenter de se révéler sur notre sol.

pronos : 1-16-7-6-14

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be