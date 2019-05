Le coup de coeur : The Owl Distillery

Parlons du whisky 100% belge créé à partir d’orge cultivée en région liégeoise !

Lors de la visite, the Owl Distillery vous dévoile le processus de fabrication artisanal de ce whisky du terroir. Vous suivrez les différentes étapes de création depuis la culture de l’orge jusqu’à la dégustation.

En fait, la ferme-distillerie récolte l’orge de printemps dans les champs à quelques dizaines de mètres de la distillerie, en Hesbaye, où le sol est réputé pour sa richesse en oligo-éléments. L’orge récoltée est envoyée dans une malterie où les graines sont humidifiées pour les faire germer. Le malt obtenu est séché et renvoyé à la distillerie. Le malt est ensuite concassé dans le moulin de la distillerie. Ainsi broyé, le malt libère plus facilement le sucre qu’il contient. Le malt concassé est mélangé à l’eau chaude dans la cuve de macération durant 6 heures. Lors de cette étape, les sucres du malt sont dissouts dans l’eau. L’eau utilisée est récoltée dans le puits qui se trouve à côté de la distillerie, elle provient d’une nappe phréatique à 38m de profondeur. Le liquide légèrement sucré – aussi appelé moult – est ensuite transféré dans les cuves de fermentation où pendant 72 heures les sucres se transforment en alcool. C’est alors que les arômes fruités et floraux typiques de notre terroir apparaissent. S’opère ensuite une double distillation. Durant 8 heures, le moult fermenté est chauffé successivement dans deux alambics en cuivre venus tout droit d’Ecosse ! Là encore, the Owl Distillery privilégie un processus lent. Les vapeurs d’alcool sont refroidies, et ainsi récupérées elles donnent naissance au distillat.

Le distillat est transféré dans des tonneaux en chêne qui viennent des Etats-Unis, où ils ont servi une première fois pour vieillir le "whiskey" américain, autrement dit le Bourbon. A son tour, the Owl Distillery n’utilise ces fûts qu’une seule fois. Et enfin, il faut laisser vieillir le whisky minimum trois ans, afin d’obtenir l’appellation d’origine contrôlée européenne "whisky".

Pour préserver toutes les saveurs, Belgian Owl est embouteillé sans filtration à froid à 46% vol. et ne subit aucune coloration. Chaque fût étant unique, cette coloration naturelle peut varier d’un embouteillage à l’autre.

Pour le public individuel, les visites de The Owl Distillery ont lieu l’après-midi : le jeudi, le vendredi et le samedi. Une visite est aussi proposée le samedi matin. Vous avez le choix entre une visite d’1h ou de 2h. La visite est suivie d’une double dégustation. Il est préférable de réserver.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be