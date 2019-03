Chlorophylle est à la fois un parc forestier, récréatif, pédagogique et artistique !

Chlorophylle se niche au cœur de la forêt où il a aménagé pour vous un sentier pédagogique de 2 kilomètres, jalonné de panneaux didactiques, de nombreuses zones de jeux et de découvertes. Ce parc vous propose 33 attractions en bois pour vous amuser et vous aider à mieux connaître le monde de la forêt ardennaise et la nature en général. Je citerai par exemple le tunnel végétal sensitif, les transats d’observation, la coupe du sous-sol, la coupe géologique, les terriers et les cachettes souterraines, la photosynthèse, les arbres de nos régions, le châtaignier d’un siècle, le cycle de l’eau et de la sève, la pyramide alimentaire, les jeux sur les performances des animaux, la filière bois, l’homme et la forêt au cours de l’histoire, le labyrinthe, l’espace contes et légendes, les chemins de fer et le bois, Il y a aussi un parcours aventure pour les enfants et un parcours de cordages long de 60 m, avec une tour et 2 toboggans. Vous avez l’occasion de surplomber le Parc grâce à la passerelle de 200 mètres dans la cime des arbres qui relie 4 cabanes en hauteur. Vous découvrirez aussi à Chlorophylle une ruche géante artistique, une mare didactique... Et enfin, une grande plaine de jeux en bois, elle aussi sur le thème de la forêt !

Le Parc Chlorophylle vous propose un tarif spécial familles valables pour les parents accompagnés de minimum 2 enfants. Il faut prévoir environ 2 heures de visite mais rien ne vous empêche d’y passer la journée entière !

Attention ! Les chiens ne sont pas admis dans le parc.

Le Parc Chlorophylle rouvre ses portes ce dimanche, vous pouvez le visiter tous les jours jusqu’au 10 mars. Il fermera ensuite une petite semaine, puis Chlorophylle vous accueillera 7j/7 à partir du samedi 16 mars.

Il se situe Rue des Chasseurs Ardennais 60 à 6960 Dochamps tout près de la Baraque Fraiture, à quelques kilomètres de La Roche.

Tél. : 084/37.87.74

www.parcchlorophylle.com

Accès très facile par l’autoroute E 25 (Liège-Bastogne). Grand parking à disposition.

