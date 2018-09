Le coup de coeur : le Parc Chlorophylle

Fêtez l’automne au Parc Chlorophylle le dimanche 16 septembre !

Le Parc Chlorophylle s’étend sur une superficie de 9 hectares, il est niché au milieu d’un massif forestier de 500 hectares ! Il présente, de manière ludique, tous les thèmes, tous les aspects de la forêt pour apprendre aux enfants à aimer la nature et à la respecter. Vous empruntez un sentier de 2 kilomètres, jalonné de panneaux didactiques pour apprendre tout de notre belle forêt en s’amusant et en jouant.

32 attractions en bois sont éparpillées sur le site et de nombreuses zones de jeux et de découverte de la nature et de la faune attisent la curiosité des enfants. Les enfants qui ont ainsi l’occasion de se dépenser et de participer à des jeux entre chaque étape ! La longue passerelle dans la cime des arbres est particulièrement attractive, longue de 40 mètres et haute de plus de 15 mètres, elle vous permet d’observer la canopée de près, comme on n’a jamais l’occasion de la voir ! Et enfin, une très grande et superbe plaine de jeux exclusivement aménagée de jeux et de structures en bois, qui plus est sur le thème de la forêt. .

Dimanche prochain, le 16 septembre, le parc Chlorophylle est en fête, il célèbre l’arrivée de l’automne ! Cette saison qui rend la forêt si belle !

A cette occasion, le Parc Chlorophylle à Dochamps vous a concocté un chouette programme d’animations ! Vous pourrez partir en balade en compagnie d’un mycologue pour découvrir les champignons, comestibles ou pas ! S’ils le souhaitent, les enfants se feront grimer ! Vous croiserez dans le Parc Chlorophylle un sculpteur de ballons, Pipo le clown et magicien, une caricaturiste et, dans les espaces contes et légendes du Parc, vous pourrez vous initier à la vannerie. Bien évidemment, les sonneurs de trompes de chasse seront de la partie pour faire résonner en fin d’après-midi les plus belles sonneries du cor de chasse dans la forêt du Parc Chlorophylle !

Le Parc Chlorophylle vous accueille de 10h à 17h.

Il est ouvert tous les jours jusqu’au 14 novembre.

Rue des Chasseurs Ardennais 60 à 6960 Dochamps

Tél. : 084/37.87.74

www.parcchlorophylle.com

Accès très facile par l’autoroute E 25 (Liège-Bastogne). Grand parking à disposition.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be