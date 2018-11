Le coup de coeur : la Grotte de Remouchamps

La visite à la Grotte de Remouchamps est toujours guidée ! Cette expérience inoubliable au cœur de la terre vous dévoile les trésors de la nature que constituent les nombreuses concrétions, ces stalagmites et stalactites de toute beauté qui ont été sculptées au fil des siècles !

A la Grotte de Remouchamps, la visite est en fait une balade aller-retour. Sur un parcours de 800 mètres à l’aller, vous parcourez des salles et des galeries spectaculaires qui vous offrent un décor tout à fait fascinant et mystérieux ! Vous traversez notamment une salle qui était habitée il y a 8000 ans par les chasseurs du Paléolithique. Nul doute que vous serez impressionné par la Cathédrale, une salle découverte en 1912, elle est haute de 40 m, et elle pourrait contenir aisément un immeuble de douze étages, c’est immense ! Vous observerez aussi la Grande Draperie, ruisselante d'eau de pluie ; la Grande Draperie est haute de 7 mètres et elle est âgée de plusieurs centaines de milliers d'années. Vous poursuivrez votre chemin pour atteindre le Rubicon, c’est la rivière souterraine des Grottes de Remouchamps ! C’est alors que commence la 2e partie de la visite : vous prenez le chemin du retour, mais cette fois à bord d’une barque ! Ce moment sur l’eau est absolument magique ! Un magnifique décor coloré et vivant se déroule sous vos yeux de chaque côté de la rive. Vous apprécierez d’autant plus cette balade en barque à travers le monde souterrain, sachant qu’à la Grotte de Remouchamps, c’est la plus longue navigation souterraine au monde accessible au public !

La Grotte de Remouchamps vous accueille jusqu’au 30 novembre de 10h à 17h30.

Elle sera aussi ouverte pendant les vacances de Noël (du 24 décembre au 6 janvier).

La visite dure environ 1h15.

C’est assez étonnant, l’entrée de La Grotte se situe au centre de la ville, le long de la grand Rue : Rue de Louveigné 3 à 4920 Remouchamps

Tél : 04/360.60.70

www.lesgrottes.be

