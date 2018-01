Le coup de coeur: L'Aquacentre aux Lacs de l'Eau d'Heure

Une journée fun et détente pour toute la famille à l’Aquacentre, le parc aquatique des Lacs de l’Eau d’Heure, et par la même occasion une pause wellness et bien-être pour toutes les mamans que l’on fête aujourd’hui !

L'Aquacentre vous offre une piscine ludique toute neuve, des jets massants et des canons à eau, un jacuzzi géant, une pataugeoire équipée de jeux pour les plus petits.

L'Aquacentre vous réserve de chouettes surprises telles que:

Le toboggan "infinity jump", unique en Belgique

Un bassin séparé avec fonds amovible qui est adapté à la pratique de sports aquatiques

Un bassin extérieur et relié à la piscine intérieure

Un espace extérieur de 500 m² disposant d'un spray park avec des jets et des jeux d’eau

Des jardins et une terrasse où vous pouvez profiter des transats et du bar

Sans oublier le nouveau Centre Wellness et de balnéothérapie que les mamans apprécieront sans aucun doute !

Ce magnifique centre moderne qui se trouve juste à côté de l’Aquacentre, s’appelle "A l’Heure du bien–être", il vous propose, dans un cadre moderne: des jacuzzis, des saunas, un hammam, de la luminothérapie et sur réservation des soins à la carte.

L’Aquacentre se situe au bord des Lacs de l’Eau d’Heure

Rue du Bois du Four 1 à 6440 Froidchapelle.

Tél. pour le Parc aquatique : 071/20.81.81

Tél. A l’heure du bien-être : 071/20.81.88

www.parcaquacentre.be