Le bon plan de 365.be : Robertville les Bains

Les trésors des Cantons de l'Est

Le Lac de Robertville, c’est un endroit de toute beauté ! Dans une vallée profonde, entouré de forêts majestueuses, vous vous baignez en pleine nature ! A partir d’aujourd’hui Robertville les Bains vous accueille tous les jours de 10h à 19h ! Une équipe du Royal Syndicat d’Initiative est présente sur le site.

Robertville les Bains est un site exceptionnel qui vous offre un bassin de natation naturel, dans une eau pure, dans le creux d’une vallée splendide et paisible. Vous pouvez vous y baigner, sauter, plonger, ou naviguer… Vous avez à votre disposition un plongeoir et un trampoline, la baignade est surveillée par un maître-nageur, et au bord de cette piscine naturelle vous profitez d’une très belle pelouse et d’une plage de sable fin. Des cabines de bain et des douches sont à votre disposition.

Vous avez la possibilité de découvrir le lac sous un autre angle, en naviguant à bord d’un bateau électrique ou d’un pédalo de 4 ou 6 places ou d’une barque à rames qui sont proposés en location. Il y a aussi un quai d’embarquement au barrage du lac.

Le pique-nique est autorisé sur le site, toutefois une cafétéria dotée d’une terrasse couverte vous propose une petite restauration. Robertville les Bains n’est hélas pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les chiens ne sont pas admis. Un grand parking est mis à votre disposition à quelques centaines de mètres du Lac.

Robertville les Bains est accessible tous les jours de 10h à 19h tout l’été jusqu’au 15 septembre

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be