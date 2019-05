Le bon plan de 365.be : Mont Mosan à Huy

Le Mont Mosan, une montagne d’amusement

Un parc récréatif et animalier situé à deux pas du centre historique de Huy, entre Liège et Namur.

Dans le cadre vert et tranquille sur les hauteurs de la ville de Huy, vous ferez quelques rencontres amusantes dans le parc animalier et le mini-zoo, il y a des wallabys, des suricates, des ouistitis, des chiens de prairie, des tortues, des chèvres, des cochons d'Inde... Les enfants pourront aussi se promener à dos de poney et s’épanouir, se défouler à la grande plaine de jeux, dans le parc d’attractions avec la mini-roue, le manège des tasses, le carrousel, le bateau à bascule, le toboggan, les châteaux gonflables ou encore le mini-golf,…

Un spectacle de perroquets et de chiens animent la visite ! Deux fois dans l’après-midi, le Mont Mosan vous invite à découvrir les exploits de ces perroquets aux mille et une couleurs ainsi que les prouesses des chiens savants.

Les otaries sont aussi présentes au Mont-Mosan à Huy ! Elles vous ont concocté un fabuleux spectacle. Vous le constaterez, les otaries sont dotées d’une intelligence incroyable, elles sont très agiles, elles aiment jouer et apprendre. Deux fois par jour, elles vous offrent un spectacle rempli de sauts périlleux, de jeux de ballons, d’exercices de cerceaux. Vous pourrez également observer les phoques et les manchots dans leur espace de vie.

Le Mont-Mosan vous promet une toute belle journée récréative avec vos enfants en bas âge.

Il vous accueille tous les jours de 10h à 19h.

Un bon plan présenté par Michel Vankeerberghen du guide 365 Journées découvertes. Vous cherchez un bon plan pour le week-end ou la semaine, visitez le site 365.be