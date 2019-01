Le bon plan de 365.be : La Fondation Folon à La Hulpe

Les œuvres de Folon ont voyagé dans le monde entier : du Metropolitan Museum of Art de New York au Museo Correr de Venise en passant par le Musée Gaudí de Barcelone et le Musée Picasso d’Antibes.

Si certains des travaux de Folon font désormais partie des collections de ces musées, Folon garda toutefois la majorité de ses œuvres.

Afin de préserver cette collection dans des conditions optimales et assurer sa survie, il décida de les rassembler en un seul lieu. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer une fondation portant son nom !

Ce Musée à La Hulpe présente plus de 40 ans de création, dans une scénographie vivante et originale, imaginée par l’artiste lui-même !

Jean-Michel Folon vous ouvre le livre de sa vie… Au fil des pages, vous découvrez les multiples facettes de son art et de son univers parmi les 500 œuvres qui sont exposées à la Fondation à La Hulpe. Il y a des aquarelles, des sérigraphies, des gravures, des affiches, des objets détournés, des vitraux, des sculptures,…

Le parcours vivant que vous suivez lors de votre visite est animé par de la musique, des films et des effets d’optique. En fait, vous pénétrez dans un livre immense… Vous entrez dans la tête de l’homme bleu, vous vous perdez dans des jeux de miroirs, vous pénétrez les secrets de l’atelier de l’artiste, et vous terminez le parcours en rêvant sous une myriade d’étoiles !

Après la visite, vous pouvez prolonger votre balade en flânant dans le Domaine régional Solvay qui s’étend sur 220 hectares offrant des paysages variés bordés d’étangs.

Jean-Michel Folon était Bruxellois, il est né à Uccle le 1er mars 1934. Son père exerçait la profession de marchand de papier, une ambiance dans laquelle Jean-Michel Folon a baigné et qu’il gardera en mémoire. Il a d’ailleurs dit un jour : Il y avait là "De grands stocks d’oiseaux blancs. C’est probablement là que j’ai commencé à dessiner". Il a vécu le temps de la guerre dans une maison au bord du lac de Genval... Il se promenait en famille dans un parc situé à La Hulpe, une commune voisine. C’est dans ce parc que Folon établit sa fondation en 2000.

Folon disait :

Je ne comprends pas mes images, et chacun est libre de les comprendre comme il veut.

J’ai seulement essayé de fixer mes propres rêves, avec l’espoir que les autres y accrochent les leurs.

La Fondation Folon vous accueille tous les jours sauf le lundi.

De 9h à 17h en semaine, et de 10h à 18h le week-end.

La Fondation Folon

Drève de la Ramée 6A à La Hulpe

Tél. : 02/653.34.56

www.fondationfolon.be