Le bon plan de 365.be : Chimay Experience

C’est au milieu de la campagne que se niche cet espace, dédié aux fromages et bières trappistes de Chimay, à quelques minutes à pied de l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont qui produit la célèbre Trappiste, mais que vous ne pourrez hélas pas visiter. L’Abbaye n’ouvre pas ses portes au public, seul le jardin, l’église et le cimetière sont accessibles dans l’enceinte du Monastère. En revanche, non loin de là, Chimay Expérience vous invite à une visite brassicole et interactive, une visite à consommer sans modération !

A Chimay Experience, vous recevez gratuitement une tablette et c’est parti… L’exposition permanente et interactive vous fait partager 150 ans de tradition, d’authenticité et de savoir-faire brassicole !

Chimay Experience vous dévoile les secrets de l’histoire et de la fabrication des bières et des fromages de Chimay. Les étapes de la fabrication de la bière vous sont bien détaillées au moyen de grands schémas, de films et d’archives, vous avez aussi l’occasion de toucher et de sentir les matières premières qui sont utilisées pour fabriquer cette célèbre Trappiste, vous découvrez également une maquette animée de l’abbaye et un livre d’or virtuel. Et pour terminer agréablement votre visite, vous avez droit à une dégustation d’une bière au fût ! A vous de choisir entre la Chimay Dorée, la Chimay Rouge, la Triple ou la Bleue. C’est juste à côté de Chimay Expérience, dans le cadre chaleureux et convivial de l’Auberge de Poteaupré, que vous pourrez savourer l’arôme de la bière Trappiste de Chimay, éventuellement accompagnée d’une planche de fromage tout aussi savoureux !

La visite de Chimay Experience dure environ 40 minutes, voire 1h30 si vous poursuivez en faisant la jolie balade interactive jusqu’à l’abbaye Notre-Dame de Scourmont. Chimay Expérience est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Et c’est ouvert jusqu’au 12 décembre : tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 17h, dernière entrée à 16h.

Rue de Poteaupré 5

6464 Bourlers

Tél. : 060/21.14.33

www.chimay.com