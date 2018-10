Le bon plan de 365.be : Aqualibi

Une métamorphose complète

Allez de surprise en surprise dans le nouvel Aqualibi ! Goûtez à sa nouvelle ambiance très recherchée, celle des Caraïbes, avec un décor coloré à profusion. Sans oublier ses 29°C constants qui vous donnent l’impression d’être en vacances. Totalement zen dans les jacuzzis, loin des tracas quotidiens, profitez librement des bains à bulles et relaxez-vous. La piscine à vague vous attend pour un moment de fun inoubliable !

Des toboggans pour tous, pour les plus petits ainsi que pour les plus aventureux, toute la famille trouvera son bonheur dans ces tubes, avec ou sans bouée.

En plus, Aqualibi s’est agrandi et vient d’aménager une nouvelle zone avec des fontaines, des cascades, des jets d’eau,… une aire de jeux aquatiques de 700 m² destinée aux plus jeunes, et spécialement aux petits qui ne savent pas encore nager.

A Aqualibi, profitez des nombreux toboggans aquatiques, de la rivière sauvage, des jacuzzis, des vagues,… De la détente, de l’amusement, que du bonheur à partager en famille !

Tout ce week-end et tous les jours de cette semaine de congé, Aqualibi vous accueille de 10h à 22h sauf mercredi, Aqualibi fermera ses portes à 20h, dimanche prochain également. Après le congé de Toussaint, Aqualibi sera ouvert le mercredi, le vendredi et le week-end.

L’adresse d’Aqualibi : Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre.

C’est très facile d’accès via l’ Autoroute E411 Bruxelles-Namur, sortie n°6 Wavre.

En train, c’est parfait aussi puisque la gare de Bierges-Walibi est à 500m.

Achetez une B-excursion, c’est un seul billet pour votre trajet en train et pour votre entrée à Aqualibi, et en plus vous bénéficiez d’un prix avantageux.

Tél : 010/42 16 03

www.aqualibi.be