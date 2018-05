Le bon plan 365.be, une découverte savoureuse

Au musée de la Fraise à Wépion

Il est installé dans la maison de jardinier d’une ancienne villa mosane, la " villa Pauline ". Voulez-vous savoir depuis combien de temps on cultive des fraises dans la vallée de la Meuse ? Pourquoi Wépion est-elle devenue la capitale de la Fraise en Belgique ?

Et bien en parcourant les différentes salles thématiques, grâce au film vidéo et à la toute nouvelle scénographie mise en place l’an dernier, vous découvrirez les origines de la fraise, sa culture et sa place de choix sur les coteaux ensoleillés de la vallée. Vous en saurez plus sur sa production, son commerce et sa gastronomie !

Le Musée de la fraise, c’est aussi le Jardin des petits fruits !

Promenez-vous dans le monde enchanteur de ce magnifique jardin de 35 ares ! Suivez le guide et apprenez à reconnaître quelques-unes des nombreuses espèces et variétés proposées, indigènes ou exotiques. Regardez, respirez, goûtez les délices que nous offre la nature !

Pour profiter pleinement de la saison des fraises, deux dates sont à épingler à vos agendas : le 20 mai et le 3 juin !

Le 20 mai, dimanche de Pentecôte : le musée de la fraise vous invite à une visite guidée qui aura lieu à 14h, elle sera suivie de la découverte d’une fraisière à Bois-de-Villers à 15h. Pour ces deux visites spéciales du 20 mai, il faut réserver !

Un peu plus tard, le dimanche 3 juin, c’est le Fraise’tival qui se déroulera au Musée de la fraise et au Jardin des petits fruits. Tout au long de la journée, il y aura des animations dans une ambiance musicale et festive : des jeux en bois, des ateliers de grimages, un château gonflable, une balade contée,...

Par ailleurs, plusieurs balades découvertes au sein du Jardin des petits fruits seront organisées et le nouveau parcours spectacle sera accessible !

Le Fraise’tival mettra en avant les produits artisanaux de Wépion qui vous seront proposés en dégustation !

Le Musée de la Fraise et le Jardin des petits fruits sont ouverts tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h. Le musée est accessible gratuitement le 1er dimanche du mois.

