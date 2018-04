Le bon plan 365.be : sur le Canal du Centre

A la découverte des ascenseurs pour bateaux

Découvrez le Canal du Centre historique et ses remarquables ascenseurs hydrauliques, classés Patrimoine mondial par l'UNESCO. Ces ascenseurs du Canal du Centre sont impressionnants, ils datent du 19ème siècle ! A l'époque, chacun des quatre ascenseurs a été construit pour pallier une dénivellation de l'ordre de 17 mètres, simplement grâce à l’eau, c’était une prouesse technique tout à fait incroyable !

Pour la croisière, Il est conseillé de se présenter au moins 30 minutes avant le départ.

Vous embarquez à bord d’une péniche pour une croisière guidée, au cours de laquelle vous allez franchir une écluse, un ancien ascenseur hydraulique et plusieurs ponts mobiles. Vous pouvez ensuite prendre place dans le petit train touristique qui vous emmène le long du canal, sur le chemin de halage. Si toutefois vous préférez sillonner la région du Centre à vélo, un circuit de 20 km rayonne autour des ascenseurs et il vous est possible de louer des vélos au départ de l’ascenseur n°3 – Rue de l’Ascenseur à Strépy-Bracquegnies.

Visitez aussi l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu

C’est un des plus hauts ascenseurs funiculaires du monde ! D'emblée, on est impressionné par sa taille ! Cet 'imposant colosse de béton a une hauteur de 102m et son sommet a la taille d'un terrain de football !

Au 8ème étage de cet ascenseur, à plus de 100 mètres de haut, vous avez vue sur la salle des machines et un film d’1/2 heure vous raconte cette épopée du génie belge. Il ne faut pas manquer pas de franchir en bateau l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu ! A bord d’une péniche, vous entrez dans ce géant de béton et d’acier. Attention, cette excursion n’est possible que le dimanche, à partir du 6 mai, elle dure une heure, dont 7 minutes pour le franchissement du dénivelé, un dénivelé de plus de 70 mètres : c’est absolument époustouflant !

