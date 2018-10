Le bon plan 365.be: Source O Rama

Venez à Chaudfontaine percer les mystères de l'eau...

Désormais Source O Rama vous propose deux expériences à vivre en famille : le parcours de l’eau et l’art du 20e siècle. Ces deux espaces ont été baptisés : Waterhouse et Arthouse !

Au fil du circuit de l’eau qui a été entièrement rénové, vous êtes sensibilisé au cycle et aux différents états de l’eau, à son importance pour le corps humain, à ses étonnantes caractéristiques physico-chimiques et aux enjeux écologiques de l’eau. L’eau est absolument indispensable à l’être humain et à la planète. Les liens étroits entre l’eau et l’histoire de Chaudfontaine sont également évoqués à Source O Rama. En plus, vous revivez le parcours magique d’une goutte d’eau dans le simulateur 4D, avec le spectacle aquamusical en bouquet final.

Quant au second espace de Source O Rama, il vous fait découvrir l’art du 20e siècle.

Cet espace Arthouse sensibilise les enfants à l’art, à travers une exposition permanente d’œuvres originales des plus grands artistes du 20e siècle tels Picasso, Matisse, Chagall, Miró, Folon, Braque, Magritte, Dali. Toutes les techniques artistiques utilisées au 20e siècle sont présentées au travers de tableaux, de sculptures, de dessins, d’œuvres graphiques, de céramiques… Bref, au total s’offre à vous une collection de plus de 1500 œuvres des plus grands artistes du 20e siècle.

Pour la visite de Source O Rama, soit vous choisissez un seul espace, celui dédié à l’eau ou celui dédié à l’art du 20e siècle, ou bien vous optez pour le ticket combiné qui vous permettra de vivre les deux expériences. Source O Rama vous accueille 7j/7 jusqu’à 17h. En semaine à partir de 9h, le week-end et les jours fériés à partir de 11h. Pendant le congé de Toussaint, Source O Rama sera ouvert 7j/7 de 10h à 18h.

